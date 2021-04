Lázeňská je žhavé téma. Proč loni nebyla v žádné podobě?

V loňském roce trval až do 17. května nouzový stav a i po jeho ukončení přetrvávala některá mimořádná opatření, která znemožňovala konání „lázeňské“ ve formátu minulých let. V roce 2020 jsme proto oficiální zahájení lázeňské sezony byli nuceni zrušit. Nicméně místo toho projela městem kolona historických vozů, po městě chodily „historické postavy“ v kostýmech a hlavní akcí se stala Malá Paříž, kam celý průvod zamířil. Bylo to skromné zahájení, ale odezvy byly velmi pozitivní.

Jiří ŠtáblZdroj: Deník/Petr MálekV březnu se objevila informace, že by v určité podobě letos mohla být. Jaký má termín?

Všichni dobře víme, v jaké době se bohužel i letos nacházíme. Myslím tím nejrůznější mimořádná opatření, která nás zatím nepustí do „normálního“ života. Nicméně i přes nepříznivé podmínky jsme letos na zahájení lázeňské sezony, byť opět v trochu jiné formě, nechtěli rezignovat. Takže ano, letos chystáme komornější podobu této tradiční události. Je nutné zdůraznit, že se bude jednat zejména o lokální akci v duchu motta „Teplice sobě“. Předpoklad je konec května.

Tak vypadala Velká Malá Paříž v Teplicích loni:

Hovořilo se o dvou pódiích. Platí to stále, nebo to má nějaký další vývoj?

Dvě pódia byl původní návrh kolegů z Domu kultury. Shodli jsme se, že není vhodné soustředit všechny zájemce o kulturu pouze na dvě místa. Proto jsme se domluvili, že lepší bude uspořádat sice komornější akce, nicméně na více místech, tak aby měli všichni zájemci o kulturu možnost rozmístit se co nejvíce po městě. Aktuálně na tom pracujeme. Mělo by se jednat o více koncertů na více místech, podobně jako při „Lepším dnu“. Půjde zejména o místní umělce a hudebníky. Našim hlavním cílem je podpořit kulturní scénu tady u nás v Teplicích, zároveň s tím podpořit i místní majitele restaurací a hospod. To vše v rámci aktuálních „epidemiologických“ možností.

Kdy bude jasno, jak to přesně bude vypadat?

Jak by akce měla vypadat, budeme vědět na přelomu dubna a května.

Zdroj: DeníkK tradici patří ohňostroj, proč ten nemůže být?

Jestli se nemýlím, ohňostroj býval v dřívějších letech vyvrcholením sobotního slavnostního večera. Letos určitě nebude. Neříkám, že by nemohl být, ale přijde mi, že letos bychom měli ty finance za něj případně vydané spíše směřovat k jednotlivým umělcům.

Jak náročné je vyrovnat se s opatřeními, která jsou nastavená. Pokud tedy budou v takovéto podobě platit i nadále. Nebo doufáte v další rozvolnění?

Pevně věřím, že na konci května už se budeme více a více blížit k „normálnějšímu“ životu. Věřím, že zdravotníci v nemocnicích budou mít konečně už alespoň trochu oddechu a budou si třeba moci vyrazit poslechnout nějaké interprety, popovídat s přáteli, dát si pivo na zahrádce oblíbené hospůdky. Všichni věříme, že už se zase bude „lépe dýchat.“ A v tomto duchu pracujeme i na přípravě komornější verze letošního zahájení lázeňské sezony – tak, že by se mělo jednat o jednotlivé hudební akce menšího rozsahu, rozprostřené po městě.

Kolik na to bude peněz a z jakých zdrojů to půjde?

V tuto chvíli máme v rozpočtu města připraveny finance na pokrytí zahájení lázeňské sezony – necelých pět milionů. Dříve bylo zvykem, že se na události podíleli i nejrůznější sponzoři a dalším zdrojem byly finance z pronájmu stánků a atrakcí na akci. To však letos výrazně odpadá. Takže počítám, že konečný rozpočet celé události bude výrazně nižší. Jaká částka bude potřeba, budu schopen blíže říci v horizontu 14 dnů.

Jak dlouho žijete v Teplicích? Navštívil jste v minulosti nějaké ročníky?

V Teplicích žiju od roku 2017, v témže roce jsem s mojí přítelkyní byl poprvé na „lázeňské“ a nevěřil jsem tomu množství lidí, pódií a ruchu. Mělo to svoje kouzlo, pro mě to bylo nové, ale s odstupem času mi přijde, že některé atrakce či stánky patří spíš na pouť než na zahájení lázeňské sezony. To je ostatně úkol pro příští rok, vymyslet program a novou podobu lázeňské. Opravdu jsem optimista a věřím, že už i díky vakcinaci bude situace odlišná a podobná normálu.

Co se vám na Lázeňské nejvíce líbí?

Musím přiznat, že mě se líbí nejvíce atmosféra a to spojení – hudba, slavnost v lázeňském prostředí.

Patří podle vás tato tradice k městu? Měla by se zachovat i nadále?

Jednoznačně to k městu patří, stejně jako si neumím představit jaro až podzim bez Malé Paříže, stejně tak je i konec května tradičně zasvěcen zahájení lázeňské sezony. Ať už má jakoukoliv formu s ohledem na aktuální možnosti. Lázeňskou bych určitě zachoval, ale bude nutné zapracovat na její podobě pro další roky.