„Dvě pódia byl původní návrh kolegů z domu kultury. Shodli jsme se ale, že není vhodné soustředit všechny zájemce o kulturu pouze na dvě místa. Lepší bude uspořádat sice komornější akce, nicméně na více místech tak, aby měli všichni zájemci o kulturu možnost rozmístit se co nejvíce po městě,“ informoval náměstek primátora Jiří Štábl.

Cílem města je podpořit místní hudebníky a umělce. Mělo by se jednat o více koncertů na více místech podobně jako při Lepším dnu, který jednou v roce uspořádá Antonín Moravec ze Zahradního domu. „Podpoříme tím kulturní scénu tady u nás v Teplicích, zároveň chceme podpořit i místní majitele restaurací a hospod. To vše v rámci aktuálních epidemiologických možností,“ dodal Štábl.

Dvě pódia ale zůstanou. „Říkejme tomu ale spíše scény. Jedna bude Mušle v Šanovském parku, druhá v prostoru nádvoří na zámku. Program připravujeme, abychom ho měli v dostatečném předstihu nastavený. Zrušit se dá vždy, ale přichystat něco narychlo, to možné není,“ zmínil ředitel Domu kultury Teplice Přemysl Šoba.

Termín Lázeňské chce město zachovat tradičně na poslední víkend v květnu. „Všichni dobře víme, v jaké době se bohužel i letos nacházíme. Myslím tím nejrůznější mimořádná opatření, která nás zatím nepustí do běžného života. Nicméně i přes nepříznivé podmínky jsme letos na zahájení lázeňské sezóny, byť opět v trochu jiné formě, nechtěli rezignovat. Bude se ale jednat zejména o lokální akci v duchu motta Teplice sobě,“ konstatoval Štábl.



Konečnou představu o tom, jak by akce měla vypadat, chce mít město do konce dubna. Už nyní je ale jasné, že neproběhne tradiční ohňostroj. „Neříkám, že by nemohl být, ale přijde mi, že letos bychom měli ty finance za něj vydané spíše směřovat k jednotlivým umělcům,“ uzavřel náměstek téma Lázeňské.