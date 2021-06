Lázeňská proběhne poslední víkend v červnu, od pátku do neděle. „Přípravy běží zatím tak, aby mohla proběhnout. Doufáme, že s ohledem na termín, kterým jsme letos s ohledem na vývoj koronavirové situace zvolili poslední víkend v červnu, budou opatření a pravidla natolik přiblížená k normálnímu životu, že hraní v hospodách a na ulici bude opět běžnou záležitostí,“ uvedl za město Teplice náměstek primátora Jiří Štábl, který je v koordinačním týmu pro Lázeňskou. „Právě proto jsme přesunuli tradiční termín z května o měsíc. S ohledem na to, jak je možné už sportovat, fungovat v rámci kultury a podobně. Pevně věřím, že akce poslední víkend před prázdninami proběhne bez omezení,“ dodal.

Přípravy na Lázeňskou běží. Město ale zatím do neděle 13. června, tedy 14 dní před akcí, nezveřejnilo program. Jasné je, že by měly být dvě hudební scény, v komorně laděném duchu. Na zámku a v šanovském parku. Žádné velké koncerty typu Chinaski, Buty a podobně ale nečekejte. Proslýchá se, že by se na Lázeňské měli v Teplicích objevit na vystoupení bratři Ebenové nebo třeba skupina minus123minut. Zapojí se místní, třeba Clarinet Society.

Další část Lázeňské by se měla odehrát přímo v ulicích u vybraných hospod. Ve stylu Lepšího dne, jenž jednou za rok v lázeňském městě připravuje Tonda Moravec, který stojí za projektem Malé a Velké Paříže u Zahradního domu. Doprovodný program připravuje město.

Na začátku prázdnin se budou konat Hrobské slavnosti. V tomto případě už Hrobští program zveřejnili. „Zapište si datum 2. – 3. 7. 2021 v areálu zbořeniště. Podobně jako v loňském roce budou i letos v odlehčené formě a bez účasti poutě, aby se snížilo zdravotní riziko,“ uvedlo město na svém facebookovém profilu. V programu se objeví Pavel Houfek, Brass Bombers či kapela Jockers.

Naopak Antonínská pouť v Proboštově padla. Měla být o víkendu, ale protože bylo prakticky nereálné v místech, kde se slavnost koná, vyhovět nastaveným pravidlům ministerstva zdravotnictví pro uspořádání pouti v koronavirové době, tak ji obec zrušila. V době, kdy se rozhodovalo, zda ji udělat nebo ne, mělo být na takové akci maximálně 150 lidí, což by v případě pouti v Proboštově byli jen stánkaři, pořadatelský tým a kolotočáři, kteří jsou nedílnou tradiční součástí. „Nebylo v možnostech obce jakožto pořadatele příslušná opatření zabezpečit a zajistit jejich dodržování. Opatření přináší i další omezení pro návštěvníky akce, jež jsou pro danou akci nesplnitelná,“ argumentovala obec na svých webových stránkách.