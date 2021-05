I nadále počítá s omezenou variantou bez velkých scén. Důvodem k přesunu zahájení 867. lázeňské sezony je snaha o větší jistotu, že bude možné akci uspořádat v návaznosti na současné rozvolňování. „Počítali jsme s klasickým termínem v květnu. Ale protože letos máme trochu odlišný koncept Lázeňské a chceme zapojit také místní hospody, přijde nám náhradní termín mnohem rozumnější s ohledem na vývoj epidemiologické situace,“ řekl v úterý 4. května náměstek primátora Jiří Štábl.

Dům kultury sice už program připravoval předběžně na poslední víkend v květnu, nicméně podle ředitele Přemysla Šoby by s jeho přesunem neměl být problém. „Snažíme se to se umělci dohodnout. Je možné, že některé budeme muset kvůli termínu vyměnit, ale je snazší to takto předem změnit než to pár dnů předem zrušit,“ uvedl.

Zahájení lázeňské sezony v Teplicích běžně navštěvují tisíce lidí. Minulý rok akce nekonala vůbec. Letos je zatím v plánu uspořádat oslavy v komornějším duchu. Hudební produkce by tak mohla být pro menší počet lidí na více místech Teplic. Vedení města by po dlouhodobém omezení chtělo akcí zároveň podpořit jak místní umělce, tak restaurace.

„Udělat malé hudební produkce u restaurací přímo na ulici. Zatím sondujeme zájem. Spolupracujeme v této oblasti s Antonínem Moravcem ze Zahradního domu, který podobné akce během roku organizuje,“ zmínil primátor Hynek Hanza. „Samozřejmě všichni doufáme, že budeme moci lidem nabídnout alespoň nějakou kulturu. Budeme se ale muset řídit tím, co nám povolí platná nařízení vlády. Pokud bude nějak regulovaný počet účastníků, budeme ho muset omezit. Stejně tak sledujeme situaci ohledně občerstvení na veřejnosti,“ poznamenal.

Oblíbená akce se v Teplicích koná vždy během posledního květnového víkendu. Sejdou se desítky tisíc lidí, hraje se na několika pódiích po městě. Přesunutí termínu lidem nevadí. „To už je jedno, zda to bude v květnu nebo v červnu. Pokud to bude poslední víkend před prázdninami, může to být dobrý start do léta. Hlavně, aby nějaké bylo,“ řekla k aktuálnímu přesunu termínu Lázeňské Věra Krajníčková.