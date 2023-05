VIDEO: Lázeňská z výšky. Takto to vypadalo z 30 metrů, ze sedačky kolotoče

Kdyby na zem spadla z nohy bota, asi by to tolik nevadilo (pokud by tedy zrovna nikoho netrefila). Kdyby ale vypadl z ruky mobil, už by to hodně "bolelo". Na druhou stranu, záběry z 30metrového řetízáku jsou uchvacující. Děkujeme za ně Janu Říhovi.