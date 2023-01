Lékárny v Ústeckém kraji stále hlásí nedostatek léků, penicilin je na cestě

Jak vypadá nedostatek léků v praxi, si vyzkoušel Tomáš Urban z Litvínova. Po stomatologickém zákroku dostal recept na penicilin, v lékárně v domovském městě ale neuspěl. „Přišel jsem do lékárny a tam řekli 'nemáme'. Přišel jsem do druhé, kde mi aspoň poradili, ať zajedu do lékárny v mostecké nemocnici,” popsal padesátník. „Tam jsem zjistil, že jim zbývají poslední dva balíčky pro celý okres. Měl jsem kliku, že jsem jeden sehnal, jinak mi hrozil zánět okostnice,” dodal rozčileně.

K dostání nejsou ani některá volně prodejná léčiva. Zdeněk Plachý z Loun například nesehnal oční kapky pro pětiletého syna. „Kluk měl zarudlé oči, většinou na to používáme takovou nouzovku, kapky Ocuflash. Teď ale nebyly k dostání v několika lékárnách,” podivil se. „Četl jsem o dlouhodobém nedostatku Nurofenu, že ale nebudou mít něco tak běžného, bylo překvapení,” poznamenal.

Výpadky přetrvávají

S nedostatkem některých léků se průběžně potýkají všechny lékárny. Problém je o to větší, že řádí virózy. „Situace je, myslím si, všude stejná,” zhodnotila lékárnice Dana Hradská z lékárny na náměstí v Chomutově. „Antibiotika nedorazila. Některá máme, ale peniciliny zatím nejsou, zjišťovali jsme to opět v pondělí ráno,” doplnila. Podobnou situaci podle svých slov nepamatuje, ačkoli je v oboru třicet let.

Potřebu nemá pokrytou ani Lékárna Bukov v Ústí nad Labem. „Výpadky stále trvají. Sem tam se objeví menší závoz jednoho či druhého léku,” uvedl lékárník Jan Juchelka. „Například co se týče Nurofenu, dorazil v počtu nižších desítek kusů. Musíme ho ale hlídat a vydávat jen nejpotřebnějším pacientům, abychom vystačili,” doplnil.

Po delším výpadku do ústecké lékárny konečně dorazily i paracetamolové čípky pro nejmenší děti. I ty má lékárna pro nejhorší případy. „V době, kdy nebyly, jsme se snažili vyrábět vlastní, problém ale nastal, když došla i surovina potřebná k výrobě,” doplnil magistr.

Mezi lékárnami bývají lépe zásobené ty nemocniční, přesto se i ony potýkají s nedostatkem. Společnost Krajská zdravotní, která sdružuje nemocnice napříč Ústeckým krajem – v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostě, Chomutově, Litoměřicích, Rumburku a Teplicích – naráží především na to, že chybí antibiotika.

„Zatím se nám daří tuto obtížnou situaci zvládat a chybějící léčiva adekvátně nahrazovat,” podotkla mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová. „Současně jsme v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví a máme informace o dodávkách antibiotik ze Slovenska, konkrétně enicilinu, Ospenu a Penbenu. Dodávky čekáme v průběhu ledna a také února,” doplnila. Podle mluvčí dorazila první dodávka v minulém týdnu a okamžitě začala být vydávaná. Jednalo se o penicilin.

Co předepsat?

Nedostatek léků ovlivňuje práci lékařů, jak upozornil předseda Sdružení praktických lékařů Ústeckého kraje Roman Houska. Když jako praktik rozhodne o tom, že pacient potřebuje konkrétní antibiotikum, neví, které z lékáren ho mají. „Vždy pacientovi říkám: Jděte hned do lékárny, a pokud by tam neměli předepsané antibiotikum, hned volejte zpět do ordinace, abychom s lékárníky vymysleli změnu,” uvedl lékař, který má ordinaci v Mostě. „Recepty posíláme elektronicky, což je za dané situace velká výhoda. Pacient se nemusí vracet do ordinace pro papírový recept,” ocenil.

Situace je podle jeho slov komplikovaná a donedávna nepředstavitelná, ale ne kriticky vážná. „Vždy jsme měli možnost nějaká antibiotika nasadit. Když nebyl penicilin, museli jsme volit širokospektrálnější antibiotika, ale nestalo se mi, a snad ani ostatním kolegům, že by se pacient potřebného léku nedočkal. Je to o trochu víc shánění,” doplnil.

Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo nápravu stavu. Kvůli zvýšení dostupnosti léků jedná s řadou distributorů a výrobců léčiv. Antibiotika pro krytí momentální spotřeby mají dorazit na přelomu ledna a února. „Řešení nedostatku léků má nyní pro Ministerstvo zdravotnictví absolutní prioritu,” uvedl šéf resortu Vlastimil Válek. Podle jeho slov má problém celoevropský rozměr.