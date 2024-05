Teplice v létě, to je Lázeňská, Malá Paříž, Teplické terasy ale také třeba Jarmark chutí či například pivní či vínové Zámecké náměstí. K největším v celém regionu tradičně v letním období patří Lázeňská. Dům kultury Teplice coby organizátor Lázeňské, respektive Slavnostního zahájení 870. lázeňské sezony v Teplicích, přichystal tradičně bohatý program. Slavnosti se budou konat v centru Teplic, a také v šanovském parku 24. - 26. května. Na své by si mohli přijít fanoušci různých hudebních žánrů. Zároveň ale také například příznivci sledované hry Survivor se mohou těšit na jednoho z účastníků. Do Teplic přijede v rámci Lázeňské vystoupit zpěvák Sebastian, který na ostrově bojoval o přežití. Z programu na Lázeňskou vybíráme: No Name, Pražský výběr, Wohnout, Adam Ďurica, Zrní, Juwana Jenkins, Tomáš Klus & Cílová skupina, Milan Peroutka & Perutě, Sebastian, Věra Martinová, Marcela Holanová, Martha a Tena a třeba místní Justin Lavash.

LÁZEŇSKÁ TEPLICE 2024: Kompletní program na scénách

9. ročník Teplického pivního rynku se bude v Teplicích konta v termínu 6. až 7. září. Půjde opět o přehlídku minipivovarů ze širokého okolí. Tradičně ho v Teplicích pořádá pivovar Monopol ve spolupráci s městem Teplice na Zámeckém náměstí. "Jde o setkání minipivovarů a rodinných pivovarů. Bude to den plný zábavy, dobré muziky a ochutnávání lahodného piva. Každý pivovar bude nabízet piva vlastní výroby. Můžete se těšit na soutěže v pojídání knedlíků, tuplák na EX nebo držení tupláku," lákají pořadatelé.

Po roce se všem milovníkům skvělého vína na Zámeckém náměstí v Teplicích opět představí pečlivě vybraná vinařství z Čech a Moravy. Teplický festival vína 2024 se uskuteční v sobotu 3. srpna 2024 na Zámeckém náměstí v Teplicích.

Kromě dalších avizovaných akcí v Teplicích se přes léto budou konat Malé Paříže. V režii Tondy Moravce, který pro zpestření života v Teplicích připravuje na každou neděli nový hudební program u Zahradního domu.

Krupské hudební léto 2024 a slavnosti

V Krupce se můžete těšit na Krupské hudební léto 2024, což jsou koncerty na terase MC Koloseum, od června do konce srpna vždy každý pátek a sobotu. 22. června bude Rock Fest Krupka, kde vystoupí AC/DC Tribute Pardubice, Wanastovi Vjecy Revival, Sklap, Lety mimo. "13. - 14. září budou Dny světového dědictví v Krupce 2024. Hornický průvod, žehnání sochám hornických patronů, koncert kvinteta Five Brass Milana Podolského, výstava výtvarných prací žáků ZŠ, historická řemesla spojená s hornictvím a těžbou cínu, výstava společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s. a další bohatý program," uvedl mluvčí města Pavel Přibyl.

K tradičním velkým akcím léta v Krupce patří Mariánské poutní slavnosti (z programu vybíráme: Jan Kalousek s kapelou, Debbie s kapelou, So Fine, laser show a další). Letošní slavnosti budou 14. září.

Casanky v Duchcově, Lucerna v Bílině

Směřujeme také pozvánku do Duchcova. K té největší tradici tam patří nejspíše 28. Casanovské slavnosti. Budou 7. – 8. června. (vystoupí například MARTA JANDOVÁ, VESNA, JELEN, MILOŠ DODO DOLEŽAL).

Případně pak 17. července - Vojta Nedvěd, Letní scéna u rybníka Barbora. Koncert v rámci Letních tónů Duchcova. Bohumil Vitásek nám doporučil také datum 21. srpna. Půjde o akci: Průdušky 50 let - host Luboš Stráník, stylově bluegrass. Opět v rámci programu Letní scéna u rybníka Barbora. A v případě Duchcova si zapište ještě 7. září - Blue Romantic Cimbal. V kostele Církve československé husitské bude cimbál představen jako jedinečný doprovodný nástroj, jehož speciálně snímaný zvuk ve spojení s naléhavostí hlasu působí intenzivní niterný dotyk.

V Bílině organizátoři přes kulturu nasměřovali letošní tradiční Májový jarmark na 4. května, který už proběhl. Těšit se ale lze na 11. června v Bílině, kdy je na programu Lucerna - divadlo pod širým nebem v letním amfiteátru na Kyselce. S herci Docela velkého divadla z Litvínova přijede i Pavel Nový, aby připomněli, že Jiráskova Lucerna je aktuální i po více než století.

Zajímavou akcí bude v Bílině Po stopách Viteálů. Pohádková cesta Po stopách viteálů se bude konat 27. června od osmi do dvanácti hodin. “Přivítáme opět děti z mateřinek, žáky z prvních stupňů základních škol i třeba rodiče na mateřské dovolené s dětmi. Zkrátka přijít může kdokoli, kdo bude mít čas a chuť užít si dopoledne,” uvedla jedna z organizátorek akce Monika Voitová.

V Bílině ještě připomeňme 19. července Koncert pro kamerunské kozy. A 16. srpna Revival Fest. 7. září se budou v Bílině konat Bílinské slavnosti aneb Den horníků. Tradiční oslavy hornického řemesla. Vystoupí například Aneta Langerová, David Koller, Ilona Csáková, Bohouš Josef & Burma. Hudební program bude celkem na třech scénách, k tomu doprovodný program pro děti. Akce se koná v areálu Kyselky.

Dubí a Osek

V Dubí mají naplánováno také poměrně dost akcí pro místní. Z těch větších a tradičních, které mají ohlasy i mimo dubský region, lze zmínit například Mstišovskou pouť, pro kterou je vymezený víkend 21. a 22. června. A v závěru prázdnin pak Dubské slavnosti. Ty budou 30. srpna a 1. září. Ještě připomeňme v Dubí jednu akci, a to Sraz vojenské historické techniky na Cínovci 18. května. Setkání proběhne na bývalém fotbalovém hřišti na Cínovci (u staré celnice). Pořadatelé chystají výstavu vojenské techniky, výstavu uniforem, výstavu zbraní, výstavu modelů 1/6 s tankovou bitvou, střelbu z airsoftových zbraní. Bude připravené občerstvení, pro děti bude k dispozici dětské hřiště.

Za zmínku stojí například také Osecká pouť 2024, ta bude v termínu 17. - 18. 8. 2024. Stánkový prodej ve městě - ul. Obránců míru, Dolnonádražní a Klášterní náměstí. Kolotoče a také historické tržiště v areálu cisterciáckého kláštera s doprovodným programem po oba dny pouťového veselí.