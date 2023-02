Řidiči těchto odstavených aut si podle vedení města neuvědomují, že v místě instalovaná dopravní značka zakazující vjezd nákladním vozidlům platí i pro ně. Nebo si to uvědomují, a záměrně to přehlížejí.

Jan Kuzma se to nyní se svým týmem na radnici snaží řešit. „Hledáme spolu s ředitelem Městské policie Krupka Jiřím Petrákem optimální řešení. Ovšem nastavit takové podmínky, které by vyhovovali všem, nebude jednoduché,“ zmínil Kuzma.

Ve hře je podle něj hned několik variant. Za prvé odstranění svislého značení Zákaz vjezdu nákladních vozidel a v ulici Třešňová i dodatkové tabulky Dopravní obsluze vjezd povolen. Tato úprava zlegalizuje parkování nákladních vozidel do 3,5 tuny. I přes odstranění dopravního značení bude zajištěno, že v dané lokalitě nebudou parkovat nákladní vozidla nad 3,5 tuny, protože každý vjezd do města je osazen svislou dopravní značkou Zóna s dopravním omezením.

Jako druhou možnou variantu vedení města vnímá doplnění všeho svislého dopravního značení o dodatkovou tabulku Celková hmotnost 3,5 tuny a v ulicích Havlíčkova, Kollárova, Třešňová a Jabloňová o dodatkovou tabulku Dopravní obsluze vjezd povolen. Tato úprava zlegalizuje parkování nákladních vozidel do 3,5 tuny a zakáže viditelně vjezd nákladním vozidlům nad 3,5 tuny.

Třetí možností je vymezení parkovacích míst, například na parkovišti v ulici Třešňová (naproti víceúčelovému hřišti), kde by došlo k instalaci svislého dopravního značení Parkoviště s dodatkovou tabulkou Celková hmotnost. To by umožnilo parkování pouze nákladním vozidlům do 3,5 tuny. Byla by tím zajištěna možnost parkování. Tato vozidla by pak už neparkovala v místech, kde šíře vodorovného značení odpovídá parkování pro osobní vozidla.

Parkování zpoplatnit paušálem

Nebo vybudování rezidentního stání. Obyvatelům lokality by to sice negarantovalo konkrétní parkovací místo, ale pouze místo k zaparkování. V takovém případě by byla nutná změna celého dopravního značení, jak svislého, tak vodorovného. Současně by bylo nutné stanovit konkrétní pravidla pro rezidentní stání (např. počet vozidel na domácnost, poplatek za zajištění rezidenčního parkování apod.)

Jednou z možností je zpoplatnění parkování firemních nákladních vozidel do 3,5 tuny.

Dodávku vlastní například Miloš Kraus. Není sice přímo z daného sídliště, ale po Krupce se pohybuje, situaci v daném sídlišti zná. Je z Teplic a jezdí po celém okrese. Funguje jako zásobovací služba. Zeptali jsme se ho, jak to má zařízené v případě odstavení vozidla přes noc: „Platím si hlídané místo na ploše kousek od domu, kde bydlím. Pro tento krok jsem se rozhodl, když mi několikrát přes noc auto vykradli,“ uvedl. Podle něj největší problém bude s podobnými dodávkovými vozidly, které jsou v majetku provozovatelů asijských obchodů. „Ty zaparkují přímo před domem a vůbec je nějaké značky nezajímají,“ povzdechl si řidič. „Ale samozřejmě znám i kolegy dopravce, kteří autem zaberou přímo pod svým oknem na sídlišti dvě místa,“ dodal.