Spokojený byl také třiadvacetiletý Jakub Vít, který v osadě vyrostl. „Je to jen desetina původního areálu, je to zlepšení,“ je Jakub rád. „Úplné vítězství to ale není. To by bylo, kdyby tu nestavěli ani to překladiště, protože tu máme nádherně klidnou lokalitu,“ dodal student.

S dalším člověkem z Dukly, Václavem Koudelkou, Deník mluvil už potřetí v posledním necelém roce, kdy byl závod na zpracování lithia v Dukle v sázce. „Zvítězil zdravý rozum nad penězi,“ je spokojen starší muž, který s ženou žije na samém konci osady hned vedle průmyslového areálu, kde měl závod vyrůst.

Deník v obci zastihl i dřívějšího místostarostu Újezdečku Josefa Žampacha. Ten před dvěma roky sepsal petici proti záměru, pod níž se podepsali prakticky všichni z osady. „Je to tu tak krásný kout, a oni by ho zlikvidovali,“ říká dnes Žampach, kterého děsila představa 50 tisíců tun kyseliny sírové, již si spojoval se zpracováváním lithia.

„Chemické zpracování, víte, co to je? To můžou stokrát říkat, že to nikam neunikne,“ naráží muž na rybník ČSM i nedalekou Barborou. Ani z překladiště si nedělá obavy vzhledem k tomu, že podle jeho domnění bude až na asi dva kilometry vzdálené železniční stanici Teplice-Lesní Brána.

Informace ze zpravodaje

Tato informace byla v zpravodaji, který lidé dostali do schránky před několika týdny. „V případě zahájení těžby na Cínovci by vedla lanovka z těžebního prostoru na nádraží Lesní Brána a poté by se vybudovala železniční trať k nádraží Řetenice, odkud by vlaky vytěženou lithiovou rudu odvážely do Prunéřova ke zpracování. Tím by se zpracování i doprava lithia vyhnula areálu Dukla,“ napsal starosta Miroslav Molnár.

Lithium se nebude zpracovávat v Újezdečku na Teplicku, ale v Prunéřově

Starosta čerpal informace ze setkání se zástupci ČEZu a Geometu na konci února. Čerstvější informaci vedení obce publikovalo na Facebooku 25. dubna. „V areálu Dukla by měla končit lanovka či dopravník z Cínovce a po přeložení by ruda měla po železnici směřovat na Chomutovsko,“ napsal Molnár s tím, že obec ještě bude s ČEZem jednat o přesném umístění nákladového prostoru o rozloze asi 5 hektarů a o zajištění co nejmenší hlučnosti.

Také informace, které má k dispozici Deník, svědčí o tom, že ČEZ nad využitím areálu v Dukle zcela nemávl rukou. „V původně zvažované lokalitě v průmyslové zóně Dukla u obce Újezdeček vznikne nádraží, odkud bude putovat ruda po železnici do Prunéřova,“ sdělil redakci již dříve mluvčí skupiny Roman Gazdík.