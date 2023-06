Lithium, Kozí dráha a také jediná krajská záchytka. Vedení Ústeckého kraje řešilo na společném setkání se starosty Teplicka řadu témat. Cílem fóra v Zahradním domě bylo posílení spolupráce při řešení komunálních záležitostí a navázaní nových kontaktů. Se záchytkou mají Teplice smůlu, pomoc se rýsuje v dopravě, lithium není jasné a Kozina? Uvidíme. Více v článku, který shrnuje celou debatu.

V reprezentativních interiérech barokního Zahradního domu v Teplicích se v úterý 20. června sešlo vedení Ústeckého kraje a krajského úřadu s vedením měst a obcí Teplicka. „Takovéto setkání je důležité pro obě strany,“ domnívá se teplický primátor Jiří Štábl. Krajští radní a vedoucí úředníci představili například dotační projekty, plánované investice a novinky v dopravě.

Mluvilo se také o záchytce, která v Teplicích zvyšuje počty bezdomovců. Ty sem přivezou na záchytku opilé z jiných měst, přičemž po vystřízlivění na lůžku v protialkoholním zařízení se už ale nevrací zpět do "svého" působiště.

Podle zástupců kraje se další záchytka, která by Teplicím ulevila, v jiném městě celého ústeckého regionu neplánuje.

Částečně by měl pomoci rozvoj psychiatrické péče v kraji, což by znamenalo, že na záchytce v Teplicích by nekončili diagnostikovaní duševně nemocní lidé pod vlivem alkoholu.

K dopravě. Od prosince 2023 se má zkrátit jízdní doba mezi Teplicemi a Ústím o pět minut u osobních vlaků a u rychlíků o sedm minut. V plánu je posílení spojů mezi Teplicemi a Litvínovem celotýdenně a mezi Teplicemi a Ústím o víkendech. Souvisí to s chystaným výběrovým řízením na dopravce, který bude páteřní linky provozovat od prosince 2026 do roku 2041, což bude kontrakt za 15 miliard korun.

V sále také zaznělo, že je pro cestující výhodné používat v krajské integrované dopravě mobilní aplikaci DÚKapka, protože v ní mohou snadno koupit levnější jízdenky, vyhledat si spoj či zjistit výluky.

Diskutovalo se také o možnosti obnovit provoz na celé Kozí dráze či o jejím propojení s Moldavskou dráhou. Padly i otázky na plánovanou těžbu lithia u Cínovce, ve které ještě není úplně rozhodnuto.

Série setkání se starosty začala v březnu v Mostě, následovaly Chomutov, Louny a Teplice. Další Den s Ústeckým krajem bude v září v Litoměřicích.