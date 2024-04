Závod na zpracování lithia by mohl stát u elektrárny v Prunéřově u Kadaně na Chomutovsku. ČTK to řekli členové pracovní skupiny, která se ve středu 24. dubna sešla v Ústí nad Labem. Proti původně vytipované lokalitě na Teplicku vystupovali občané a starostové. Lidé se báli dopadů provozu továrny navržené na území průmyslové zóny v Újezdečku, blízko ní stojí rodinné domy. V Újezdečku by podle nového návrhu vzniklo jen kryté překladiště, odkud by se ruda vozila po železnici do Prunéřova.

Újezdeček na Teplicku, těžba lithia, průmyslová zóna pro zpracování lithia | Foto: Deník/Karel Pech

Rozhodnutí uvítal hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO), starostové obcí na Teplicku i starosta Kadaně Jan Losenický (ODS).

Těžbu připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem z dolu na Cínovci v Krušných horách. Začátek těžby se předpokládá v letech 2026 až 2028. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě, v lokalitě jsou tři procenta světových zásob.

Předseda rady jednatelů společnosti Geomet Ladislav Štěpánek uvedl, že v Prunéřově se počítá s mechanickým zpracováním rudy, tedy drcením, i chemickým závodem. "My jsme brali hodně vážně námitky, které zaznívaly ze strany starostů, zastupitelů i pana hejtmana, že celý ten projekt velmi výrazně zasahuje do života lidí v Újezdečku. Hledali jsme jinou lokalitu, která by umožňovala projekt realizovat, vyšla nám z toho nejpřijatelnější lokalita Prunéřova," řekl. S ohledem na změnu místa se musí nově vypracovat studie proveditelnosti. Vlaků s vytěženou rudou by podle Štěpánka odhadem mělo z Teplicka na Chomutovsko jezdit 60 týdně.

Šéf báňského úřadu řeší nejtěžší otázku od revoluce. Povolí těžbu lithia?

Přepravovat rudu z Cínovce do Újezdečka chce investor krytým pásovým dopravníkem, pak se naloží do vlaků. "Náš katastr je z jedné třetiny takový velký brownfield, skoro si to žádá o nějaké naplnění. U nás je to umístění vhodné i proto, že zaměstnanci elektráren a dolů budou hledat novou práci a je na to navázáno spoustu dalších pracovních příležitostí. Opravdu to vítáme," uvedl starosta Kadaně. Podle něj by bylo ideální, kdyby se podařilo postavit ve stejné lokalitě závod na výrobu baterií. Lithium je hlavní surovinou pro výrobu baterií do elektromobilů a baterií pro obnovitelné zdroje.

"Je to takové malé vítězství," řekl ke změně místa zpracovatelského závodu hejtman. "Uspokojili jsme starosty na Teplicku i kolem Prunéřova i ekology. Nejsem proti těžbě, jsem pro těžbu, která nebude likvidovat životní prostředí a život lidí, jsem rád, že jsem se domluvili," uvedl Schiller, který chce nyní vyvolat jednání s ministerstvem školství. "Chceme vědět, zda máme připravovat nějaké nové studijní obory tak, abychom si vyškolili vlastní lidi a nemuseli je vozit odjinud," řekl.

Kde se bude těžit lithium na Cínovci? Byli jsme na místě plánovaného dolu

Posun přivítal starosta Košťan Tomáš Sváda (Naše Košťany a Střelná), jeden z hlavních odpůrců plánu postavit továrnu v Újezdečku. "Ta chemička, která nás svým rozsahem 51 hektarů děsila, bude v lokalitě, kde nikdo nebydlí a kde nikomu zásadně neovlivní životní prostředí. Je to velký posun, jsme rádi, že jsme přesvědčili velkou skupinu, že má smysl o těchto věcech jednat," uvedl. Překladiště je plánováno v uzavřených halách, vliv hluku a prachu se tím má minimalizovat.

Nově se podle Svády počítá s tím, že ruda z portálu pojede po krytém pásovém dopravníku, doposud se mluvilo o otevřeném, a navíc bude v úrovni lesa, nikoliv 20 až 30 metrů nad ním. "Nebude to hyzdit krajinný ráz," řekl.