V ulicích je to hodně vidět. Městská i krajská zařízení nefungují. Kino, sportovní hala, Aquacentrum, botanická zahrada a také dětská hřiště jsou prázdné. Zavřené jsou obchody. Lidem musí stačit vycházky do parků.

„Je přinejmenším smutné aktualizovat měsíční program, když víte, že s jistotou limitně se blížící nule jej nebude možné realizovat.“ Takto výstižně charakterizují současnou situaci pracovníci teplické hvězdárny a planetária na svých facebookových stránkách. „Ještěže to noční nebe a hvězdy nám nikdo nevezme. Tedy snad. Dnes už není jistého vůbec nic,“ pokračuje facebookový status. Ostatně co je v březnu k vidění na nebi, si tam můžete přečíst v novém astrosloupku Otty Šándora.

Dětský svět v teplickém Aquacentru už dlouho rozpustilý smích malých plaváčků nezažil. Bazén vyschl, atrakce vodu nechrlí. „Smutný pohled je na prázdné bazény bez lidí, ale nedá se nic dělat,“ komentoval situaci ředitel zařízení Michael Paraska. Led rozpustili na zimním stadionu, mimo provoz pro veřejnost je stále i sportovní hala.

Uzavřená na doporučení vlády v souladu s opatřeními jsou dětská hřiště v Teplicích, a to kvůli zhoršující se epidemické situaci a jako prevence proti šíření onemocnění covid-19. Nepříjemné to bylo zejména v týdnu, kdy měly místní děti jarní prázdniny. „Udělali jsme to nejen na základě doporučení Vlády ČR, ale také abychom zabránili shlukování osob a ochránili veřejnost před možnou nákazou. V této situaci nejsme schopni na hřištích zajistit bezpečné prostředí,“ vysvětloval důvod primátor Hynek Hanza.

Sklidil za to ale řadu negativních reakcí. Nicméně ostatní veřejná sportoviště v Teplicích, která nejdou kvůli chybějícímu ohrazení zamknout, jsou v provozu a označena cedulkami s upozorněním na dodržování nezbytných hygienických pravidel. Na jejich dodržování mají dohlížet strážníci.

Vítání jara počká

Zavřená i nadále zůstává řada obchodů. A to jak v ulicích, tak v obchodních centrech, což se negativně podepisuje na návštěvnosti. Ale právě o to vládě jde – vidět v těchto dnech na ulicích co nejméně lidí. Takže místo vítaní jara zažívají Teplice, a nejen ony, spíše prodloužený zimní spánek.