Vesnička Pšov na Podbořansku na první pohled ničím nezaujímá. Její dominantou je zanedbaný kostel, žije v ní pět desítek obyvatel. Znají ji řidiči, vede přes ní frekventovaná silnice ze Žatce do Plzně, v Pšově se odbočuje do Podbořan. Méně známé je, že v Pšově působí Ložisková Mafie. Žádní mafiáni profitující z obchodu s tímto technickým zařízením, ale šipkový klub s nejpočetnější základnou v České republice.

Zázemí má v pšovské hospůdce. V sobotu 18. července se tam bude konat velká sláva, klub si připomene dvacet let svého fungování. Má 55 členů, do soutěžních lig bude přihlašovat pět týmů mužů a jeden žen. „Pojmenování klubu vzniklo před lety, kdy někdo přinesl do hospody krabici s ložisky. Ani nevím, kde ji vzal. Klukům, kteří si je rozebrali, se začalo říkat Ložisková Mafie. A tento název se pak přenesl na celý náš klub,“ vysvětlil Václav Schieferdecker, jehož otec hospůdku v Pšově provozuje.

Na začátku v ní byl jen jeden šipkový automat, postupně se jejich počty rozšířily na čtyři. Členové šipkového oddílu v hospůdce trénují každý pátek večer, kdy hrají mezi sebou dlouhodobý turnaj. V neděli se pak hraje liga. „Za svou existenci klub nastřádal mnoho úspěchů. Byl například mistr české ligy, mistr České republiky z roku 2019 v kategorii Pohár vítězů pohárů a v neposlední řadě je evropský šampion klubových týmů rovněž z loňského roku,“ připomněl Schieferdecker. Klub posledních 12 let patří mezi českou šipkovou elitu. Jeden z jeho týmů hraje nejvyšší ligu, složený je z hráčů z několika míst ČR. Většina členů klubu je z Podbořan, Žatce a blízkého okolí.

Letošní sezonu šipkařům z Pšova značně ovlivnila opatření proti šíření koronaviru. Řada soutěží a turnajů se nehrála. Václav Schieferdecker, který kromě Pšova hraje šipky za německé městečko Kemnath, kvůli nákaze přišel o mistrovství světa softových šipek v Las Vegas v USA. Hrát se mělo začátkem dubna, pořadatelé turnaj odložili o rok. Václav Schieferdecker z Podbořan si jej zahraje jako člen reprezentace německého spolkového státu Bavorsko. „Šipky hraji od svých deseti let. Pracuji v továrně, věnuji se jim ve svém volném čase. V České republice se tím uživit nedá,“ vysvětlil.

Jediným profesionálním českým hráčem šipek je Karel Sedláček z Náchodska. Letos v lednu získal jako první Čech v historii profesionální kartu šipkové organizace PDC. Tu vlastní 128 nejlepších šipkařů světa, opravňuje ho následující dva roky objíždět štědře dotované turnaje a snadněji stoupat světovým žebříčkem. Cesta k profesionálům mu trvala dlouhých 25 let.

A jak se pozná dobrý šipkař? „Musí být soustředěný, cílevědomý. Musí vědět, co chce hrát, a musí mít taky štěstí, protože je to hra milimetrů. Proto musíte v tréninku naházet milion šipek,“ popsal Karel Sedláček.

Šipkový oddíl v Pšově si svou dvacetiletou historii připomene v sobotu 18. července večer ve venkovních i vnitřních prostorách místní hospůdky. Pozvaná je stovka hostů, na programu je předávání cen nejstarším a nejmladším členům klubu, zakládajícím členům, hrát bude živá kapela ze Žatce.