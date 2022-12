Lucie Beyerová ze Srbic na Teplicku společně s dalšími vytváří v Teplicích komunitní centrum pro matky s dětmi, které musely opustit válečnou Ukrajinu a prakticky bez ničeho na zimu přijet do České republiky. „Centrum tvoříme, protože humanitární sklad a asistenční kanceláře už máme. Jen během soboty nás tu navštívilo skoro 100 lidí,“ podotýká Beyerová.

O své zážitky se dělí pomocí příspěvků na Facebooku. Ze zápisků z deníku jednoho jejího pracovního dne může člověk posoudit, jak obtížnou práci má.

„Ráno úřad práce. Pak hned být tam, kde bylo potřeba vypnout topení a zkontrolovat spotřebu, následně zastávka v pojišťovně, pak hned do centra humanitární pomoci. Tam jeden člověk mimo plán odbaven, další pětičlenná rodina už na mě čekala, abych jim pomohla řešit svízelnou situaci s bydlením. Zpět přes koordinační centrum pomoci vyzvednout nové svěřence, s nimi do Teplic na pojišťovny,“ odškrtává vyřízené zápisky z jedné stránky deníku Lucie.

Maminkám z Ukrajiny servíruje morální podporu, dezertem je oblečení a bydlení

„V mezičase jsem nově příchozím lidem ukázala obchod východních zemí, levné potraviny, německé potraviny. Pak hned ale zase šup zpět do centra, protože tam už čekali pomocníci, kteří jeli pro darovaný sporák. Nato přijela paní, která mi dala rychlokurz ubytování na další ubytovnu. Pak jsem odjela s dvěma rodinami na nové bydlení. Bylo potřeba odbavit jejich dokumenty,“ popisuje Beyerová, jak vypadala další část jednoho pracovního dne.

Ne vždy může Lucie zařídit vše, co po ní klienti centra žádají. „Do centra pro pomoc přišla paní, jestli jsem jí už zařídila místo pro syna ve škole. Jenže, to fakt nejde tak rychle. Navíc bez rodného listu a dalších informací, jako je jméno a příjmení, to vážně neumím. Nicméně si vážím toho, že mě mají za Davida Copperfielda,“ usmívá se nad svým denním rozvrhem Beyerová.

Ve zbytku dne pak už řešila nábytek, matrace, sunary, brigády a další potřebné věci, které by matkám s dětmi v Teplicích zpříjemnily okamžiky jejich pobytu v azylu.