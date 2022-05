Moravec věří tomu, že pouliční hudba do měst patří. Právě města by měla umělcům vycházet vstříc. Podle organizátora ale také záleží na kvalitě muzikantů. „Kdyby mi někdo hrál pod oknem dokolečka čtyři písničky a ještě blbě, asi bych ho brzo polil kýblem vody,“ uvedl už v minulosti na téma Malých Paříží a dramaturgie okolo nich.

Kafáč v Bílině, kde se bude akce konat nově pod záštitou města Bílina, si podle Moravce jako místo pro kulturu zaslouží představit umělcům. Až do konce září tu proběhne celkem deset multižánrových hudebních minifestivalů, v rámci kterých se vždy představí dva až tři vystupující, vždy od 15 do 18 hodin. Premiérová Malá Paříž v Bílině na Kafáči se bude konat v neděli 22. května. Od 15.00 vystoupí skupina Tribubu, jejíž členové pocházejí z Anglie, Španělska a Pobřeží Slonoviny. Od 16.10 bude pódium patřit žákům ZUŠ Bílina. Jako poslední vystoupí od 17 hodin slovenská zpěvačka a houslistka Nina Rosa.

„Je to prostě tak, pouliční hudba do měst vždycky patřila a bude i nadále. Dodává to místnímu životu určitou energii,“ prohlásil Moravec. Proto kulturní cykly organizuje. „Prostě dělám to, co mě baví. Hlavně to ale baví lidi okolo mě, což mě těší. A to je důležité. Ani v tom necítím žádný velký závazek. Když to udělat chci, udělám to," sdělil. "Faktem je, že řada lidí ale automaticky předpokládá, že budu kulturní akce dělat i v budoucnu. Navíc jsou zvědaví, jaké budou. Na to kolikrát ale konkrétní odpověď nemám,“ uvedl v jednom z rozhovorů muž, který je v Teplicích spojený se Zahradním domem, sousedním hudebním altánkem a jednou ročně i celou Zámeckou zahradou, když se Malá Paříž v jednu prázdninovou neděli promění na Velkou.