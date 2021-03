Ve špitálu pomáhala manažerka jako dobrovolnice. Zdravotníci jsou pod strašným tlakem, říká.

Pomoc z Teplicka v Karlovarské nemocnici. Aby zvládli těžké stresové prostředí, musel se celý teplický tým udržovat dobrou náladu. | Foto: archiv MS ČČK NDP

Lenka NeckařováZdroj: archiv Lenky NeckařovéLenka Neckařová, která pracuje jako provozní ředitelka v centru sportovní ortopedie a medicíny v Teplicích, se rozhodla pomoci v přetížených nemocnicích. Společně s dalšími sedmi členy spolku Českého červeného kříže Teplice odjela do Karlových Varů, aby tam posílila provoz covidového centra. Sloužila tam tři dny. Po návratu popsala, jaké to tam bylo, co prožívala a jak vnímá práci lidí na covidovém oddělení.