Jak se taková organizace vůbec dostane k hradu?

V době převedení hradu jako majetku od státu, to byl ještě SVAZARM. Spolek, jehož členové se zabývali radioamatérskou činností a navazovali spojení s radioamatéry celého světa, kde do dnešního dne získávají vynikající umístění i na světových soutěžích. Od svého vzniku se organizace rozšířila o další sportovní a zájmové činnosti. Dnes se její členové věnují radiovému orientačnímu běhu a vozí medaile i z mistrovství světa, jelikož patří ke špičce tohoto sportu. Dalším oddílem v organizaci je oddíl SPONA Teplice, který provozuje řadu outdoorových sportů, ve kterých pořádá celou řadu závodů na republikové úrovni. Poslední aktivitou je závodní autodráhové modelářství, kde mládež opět soutěží na úrovni republiky.

Ing. Martin Richter

Říká o sobě, že pokud něco dělá, tak naplno. „Často jdu až na krev. Jsem perfekcionalista a hnidopich, nedokážu spolupracovat s povrchními lidmi.“ Okolo sebe má rád osoby, které se nechají unášet nadšením pro věc: „Kdy účast a překonat sám sebe je víc než překonat soupeře.“ Za lásku k hradu Doubravka a celému regionu vděčí tátovi. Za vytrvalost, důslednost a pečlivost mamince. „Prostě blíženec v pravém slova smyslu,“ mluví o sobě.

Pořádáte v této oblasti také nějaké soutěže a další akce?

Ano. Naše organizace pořádá v rámci svých činností celou řadu sportovních projektů. Od regionálního významu, až po celorepublikovou účast. Výjimkou nejsou účastníci ze zahraničí, kteří se na pořádané závody opakovaně vrací. Pořádáme každoročně taktéž celou řadu společenských a kulturních akcí, jako je tradiční 1. květen, věnovaný především dětem, ale i sportující veřejnosti. Máme za sebou několik koncertů na hradě a to nejen beatových, ale i komornějšího charakteru, jako byl kvintet Severočeské filharmonie. Spolupracujeme s DDM Teplice a v loňském roce tak vzniknul nový projekt Pálení čarodějnic na Doubravce, kam přišlo více než 2000 lidí. Mimo zdi hradu pořádáme tradiční Společenský ples sportovců v Krušnohorském divadle, který je vždy jedním z nejúspěšnějších plesů sezóny.

K této bohaté činnosti jste ale především vlastníky kulturní památky, kterým hrad Doubravka je. Co taková starost obnáší?

Pro nás, jako majitele, to znamená pečovat a starat se o jeho stav a vzhled, aby byl důstojným sídlem nejen nám, ale i našim následovníkům po dlouhá léta. Díky jedinečnosti hradu samozřejmě cítíme i odpovědnost za jeho stav. Je to místo, kam lidé směřují ve volném čase, kde chtějí trávit chvíle klidu a pohody s nádherným výhledem nejen na Teplice, ale i do celého Ústeckého kraje.

Údržba celého areálu ale musí stát hodně peněz. Kde je berete?

Je to pravda. V péči o hrad už bohužel nestačí jen nadšení a píle našich členů, ale je zapotřebí především obrovských finančních prostředků, které se snažíme získávat v dotačních programech ve spolupráci s Magistrátem města Teplice, krajským úřadem, Ministerstvem kultury, NPÚ Ústí nad Labem, nebo společností ČEZ a.s. Ve vzájemné spolupráci se už před 10 lety podařilo zahájit postupnou opravu celého hradu. Zrekonstruovali jsme střechu, vyměnili část dveří a oken a započalo se s obnovou fasád. To jsou projekty obnášející výdaje v řádech statisíců korun. V posledních třech letech byla opravena venkovní terasa rytířského sálu a její podloubí v hodnotě 300 tis. Kč. Což spolufinancoval kraj a ministerstvo kultury. Také schodiště do podloubí bylo opraveno a místo rozbitých betonových schodů je dnes k vidění schodiště z přírodního pískovce za dalších 250 tis. Kč. (spolufinancovalo ministerstvo kultury). Pro zlepšení vzhledu celého nádvoří bylo v loňském roce instalováno kovové zábradlí v hodnotě 200 tis Kč (spolufinancoval kraj a společnost ČEZ a.s.). Byla opravena část hradby pod novým zábradlím a okna předsálí v hodnotě 100 tis. Kč (spolufinancovalo město Teplice). Magistrát města také zmodernizoval večerní osvícení hradu a provedl kompletní výměnu osvětlení cesty na hrad, včetně historizujícího osvětlení od parkoviště až do hradu. Potřebných míst k opravám je ale stále celá řada. Musíme řešit uvolňující se kameny v hradním příkopu, další části střech, fasád, ale i oken a dveří.

Jde o atraktivní místo, mohou se na hradě konat například svatby?

Ano. Umožňujeme konání svatebních obřadů, ale i jiných soukromých oslav v prostorách hradu, abychom tak nejen poskytli zájemcům netradiční a romantické prostředí k takovým událostem, ale abychom i získávali prostředky pro další obnovu vzhledu, především exteriéru hradu. Podařilo se zprovoznit občerstvení, otevřené během sezóny s alespoň základní nabídkou. I to hradu dlouhá léta chybělo a spousta lidí nostalgicky vzpomíná na fungující restauraci.

Jaké máte cíle do budoucna?

Plánujeme postupně rozšiřovat možnosti využití hradu širokou veřejností. Proto také například připravujeme kavárnu v historické části hradu, která by poskytla prostor pro návštěvníky ke strávení příjemného posezení bez ohledu na počasí, nebo naopak s nádhernou vyhlídkou do okolí. Plánujeme rekonstrukci prostor, kde by se dalo ubytovat. V neposlední řadě je reálná i vize terasy s posezením na střeše jižní budovy s úžasným výhledem, který nemá v rámci Teplic konkurenci. Otázkou je i využití obrovských podzemních prostor, které jsou ukryty v opevnění hradu a sloužily kdysi jako prachárna. Rádi bychom hrad dostali do očí veřejnosti tak, aby věděli že jde o místo, kam mohou rádi ve volném čase zajít a strávit chvíle odpočinku.

Kdyby chtěl vaše aktivity spojené s údržbou hradu někdo podpořit, je to možné?

Ano a budeme za to samozřejmě rádi. Máme transparentní účet, ze kterého pak bude možno tyto plány a vize realizovat. Věříme, že se najdou patrioté, kterým není dominanta Teplic lhostejná. Číslo účtu i odkaz na jeho prohlédnutí najdete na našich stránkách www.hrad-doubravka.cz. Samozřejmě uvítáme taktéž materiální formu podpory nebo umožnění využít volné kapacity firmy pro hrad na jakýkoliv konkrétní projekt.