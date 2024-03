/FOTO/ Krásné kostýmy, hodně tance a samozřejmě kopec zábavy. Maškarní ples Krušnohorského divadla, který se uskutečnil v pátek v teplickém divadle, se opět vydařil. Která maska je podle vás nejlepší?

Maškarní ples Krušnohorského divadla. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

Je to mušketýr, jeptiška, Sněhurka, Batman, mafiáni, četník či královna černé magie Zloba? Podívejte se do naší fotogalerie a posuďte sami, komu to slušelo nejvíce…

