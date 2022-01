„Počasí mohlo být lepší, to je pravda. Na druhou stranu v tomto masopustním období to lze čekat. Škoda, že nesněží,“ říkal Petr Stolař, který sobotní akcí slovně provázel.

Všemi vískami, které pod Bžansko patří, projel nazdobený konvoj masek. Na valníku za traktorem seděla smrtka, nevěsta s ženichem a nebo jeptiška. Na přívěsu za dodávkou se vezlo prase s řezníkem. Na jednotlivých zastávkách pak ve vesničkách všichni tancovali a zpívali. „Je to druhý ročník. Chtěli jsme založit novou tradici. Poprvé jsme takto vyrazili před dvěma lety. Vloni nám to nedovolil covid a s tím spojená různá opatření. Letos jsme se chtěli znova pobavit a vyšlo to,“ říkala starostka Ivana Hořčicová. Pro sobotní veselí se oblékla do masky Matky představené.

Zdroj: Deník / Petr Málek

Poté, co se vydal mobilní průvod na cestu ze Bžan, zavítal na své trase jako první do Lbína. Pohoštění účastníkům masopustu na návsi připravil místní statek s koňmi. Právě ze stájí Farmy Andalusia se také k průvodu připojil koňský povoz, na kterém seděla kapela.

Uspořádat takovýto masopust nelze bez předchozí přípravy. „Je potřeba vymyslet masky a celé to zkoordinovat. Na autě máme hudební aparaturu, abychom byli slyšet při projíždění jednotlivými obcemi. Druhou část konvoje tvoří živá kapela, která hraje na zastávkách. Trasu vymyslela obec, my jsme dodali k tomu tu zábavu,“ sdělil k organizaci Petr Stolař.

Rej masek a další masopustní zvyky údajně mají svůj původ v předkřesťanských slovanských obřadech a oslavách konce zimy. V Čechách i na Moravě mají masopustní reje a oslavy dlouhou tradici, kterou je možné doložit písemnými záznamy již ze 13. století.