Masopustní veselí dorazilo i do Háje u Duchcova. Průvod, který vyrazil z části Domaslavice, režírovalo Divadlo V Pytli Petra Stolaře, respektive jeho samotný principál.

Masopust v Háji | Video: Tomáš Vlach

Do průvodu se postavila celá řada pitoreskních i obskurních postaviček. Vězeň, čarodějnice, sněhurka, medvěd, smrtka, prasátko, kostlivec, nevěsta, indiáni nebo vodník - ti všichni se vydali na průvod, který měl několik zastávek. „Na každé jsme si dali nějaké to občerstvení, hlavně alkohol. Ale zvládli jsme to, do cíle došel každý," informovala paní Renata, kterou zdobila maska husy.

Do indiánských kostýmů a masek se navlékla rodina Sůvových. „Je to taková naše tradice. Zúčastnili jsme se každého masopustu tady v Háji. Užíváme si to," usmíval se nejmladší člen rodiny.

Všeobecný masopustní rej by měl podle tradic skončí ve středu, která se označuje jako Popeleční středa. Následovat by měl čtyřicetidenní postní období. V minulosti zabijačkové dobroty vystřídaly brambory, kroupy, hrách, čočka a další bezmasá jídla. Půst je přípravou na Velikonoce a také očištěním od hříchů. Velikonoční pondělí vychází v tomto roce na Apríla, tedy na 1. dubna.