Osmnáctiletému Matěji Šifaldovi z Bíliny se letos v létě dostalo velkého štěstí, když úspěšně překonal zákeřnou leukémii. Než ho ale potkal životní zázrak, prošel si tento student peklem, které by nepřál ani svému největšímu protivníkovi.

Sáhl si na dno, nicméně o tom, že tenhle životní zápas vyhraje, nikdy nepochyboval. Boj se zákeřnou nemocí nevzdal a nakonec ji úspěšně přemohl. Aby motivoval ostatní v podobných situacích, nenechává si příběh jen pro sebe. Deník proto zveřejnil jeho životní příběh, ve kterém Matěj popisuje, co prožíval, jak hrozné to bylo a co ho motivovalo k tomu, aby nad trablemi vyhrál.

Začalo to únavou

Nemoc se k němu v roce 2017 připlížila nenápadně. „Byl jsem normální kluk, sportoval jsem, hrál hokej za bílinské Draky. Chodil do školy a bavil se s kamarády,“ vypráví mladý muž.

Varovné signály přicházely postupně. Většinou právě po sportovní námaze. „Měl jsem často zvýšenou teplotu po zátěži, třeba po tréninku. Když pak teploty trvaly delší dobu, požádala maminka o vyšetření. Lékaři zjistili leukémii,“ uvádí. Následné zjištění nedobrého zdravotního stavu ho přitlačilo na psychické dno. „Měl jsem pocit, že vše, co bylo doteď, zahodím. Že se můj život zastaví, že vše přijde nazmar hokej, škola, prostě všechno,“ líčí, jak prožíval těžké chvíle.

Pomohla mu nejen rodina, ale také spolužáci z bílinského gymnázia, na kterém studuje. „Všichni se mi snažili nějak pomoci. Dostával jsem na sociálních sítích spoustu povzbudivých vzkazů od spolužáků. Někteří z nich vydrželi a byli se mnou po celé ty dva těžké roky. Chodili za mnou, hlídali mě po chemoterapiích, prostě mi pomáhali,“ zmiňuje, co ho drželo nad vodou.

Dva roky života na nemocničním lůžku nejsou příjemné. Ale vyléčil se a dnes může opět normálně žít. Čekají ho lékařské kontroly a ještě nějaké rehabilitace a fyzioterapie, které mu už předtím v těžkých životních chvílích pomohly zvládnout nemoc bez větších fyzických následků.

Pomáhá i cvičení. Například pro Malou jógu je jeho lektorkou Barbora Schneiderová. Matějovu maminku zná ze školy, kde učí. „Pomáhá mu to s protažením zkrácených svalů,“ tvrdí Schneiderová.

Cílem speciálního cvičení je zajistit onkologicky nemocným dětem z celé České republiky vhodnou pohybovou aktivitu pod vedením zkušených lektorů. A to i v době mimo hospitalizaci v nemocnici, jako prevenci ztráty fyzické kondice, svalové atrofie, polyneuropatie, dechových a psychických obtíží.