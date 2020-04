Těšte se! MC Adolfeen možná zavítá i na Teplicko, až otevřou zábavní podniky

V Teplicích ho řada lidí zná z místních diskotékových klubů ještě jako DJ Rockstara. Finalista jednoho z pořadů Talentmania, Dominik Turza, vždy sršel vtipem, optimismem a pohodovou náladou. Právě pro pořad si vymyslel projekt se smrtkou, což se ujalo po celé republice. V této těžké pandemické době přišel s maňáskem delfína. Našel ho, chvíli přemýšlel, co s ním a nakonec světlo světa spatřil Adolfeen. Na internetu s tím Dominik Turza, tentokrát už jako DJ Roxtar, slaví velký úspěch. „Adolfeena jsem našel v říjnu ve skříni, když jsem doma uklízel. Dal jsem si ho ze zvědavosti na ruku a začal přemýšlet, jak by mohl takový maňásek mluvit. Všelijak jsem to zkoušel, i německým přízvukem, a při tom mě napadlo jméno Adolfeen,“ říká DJ Roxtar.

Dominik Turza | Foto: archiv Dominika Turzy

Delfínovi ale nevěnoval velkou pozornost. Zvrat nastal až teď v březnu. „Když jsem viděl na začátku minulého měsíce zprávy, jak koronavirus decimuje planetu, a jak v Česku chybí roušky, napadlo mě narychlo složit hudbu a text. Den před karanténou jsem pak s manželkou a Adolfeenem vyrazil do centra Prahy, kde jsem natočil videoklip ke Corona Firu,“ objasnil DJ Roxtar vznik svého koronavirového hitu, který vidělo od poloviny března přes milion lidí. Od té doby je Dominik Turza alias DJ Roxtar k nezastavení. Samozřejmě i delfín MC Adolfeen, s jímž denně natáčí zábavná videa. A právě se současným fenoménem českého internetu MC Adolfeenem si popovídal spolupracovník teplické redakce Martin Tóth. V exkluzivním rozhovoru DJ Roxtar prostřednictvím svého maňáska Adolfeena vysvětluje, jakým způsobem pomáhá Bílovecké nemocnici, nebo jaké má teď plány na velikonoční svátky. Je to poprvé v historii Deníku, kdy je rozhovor veden přímo s maňáskem, což ale zachovává současnou autentičnost Roxtarova projektu (můžete si najít o něm více v internetu). Proto jsou odpovědi ve speciální podobě. Více už otázky Martina Tótha. Máte natočený videoklip k hitu Corona Firus. Co vás vedlo pokračovat? „Jako nejlepší delfín na světě jsem měl fidinu o tom, še český nárot potřebuje hrdynu do tešké doba.“ Každý den připravujete nové video. Musíte pohotově reagovat na aktuální situace. S jakým předstihem se videa natáčí? A kdo má při přípravě hlavní slovo? „Hlafní slofo mám já. Ten DJ je můj Otroxtar. Fidea natáčíme den předem, ale jsme thak gut, že uš jsme napřed.“ Noste roushka! Mně z toho praskne jikra. Je mi to jedno! Vaše hlášky doslova zlidověly. Zná je celá republika. Videa natáčíte ovšem jen v Praze. Plánujete zavítat s kamerou i do dalších měst? Samosřejmě. Jak se ufolní karanténa, tak budeme točit fšude. Třeba nofý fideokliporys Každej jako já jsme ve středu točili v Rosfadofě.“ A do Německa, ne? Mluvíte česky, chvílemi německy. Reagují na vás v zahraničí? Setkal jste se už s nějakou odezvou? „Dost mě ničí, še mě nesnaj v zahraničí.“ V české kotlině si na zájem nemůžete stěžovat. K tomu jste pro své příznivce spustil e-shop. Nabízíte potištěné kšiltovky a trička. Jaké zboží bude následovat? „Trička a čapice jdou na dračku, budeme pokračofat v nofých dyzajnech. Hlavně děláme thaky guten fěc. Dvacet procent z ceny dáfáme stranou na přesčasy sestřiček a lůškofého personálu do Bílofecké nemocnice, kousek od Ostrafy.“ Vaše videa sledují stovky tisíc lidí. Většina z nich přes mobil. Uvažujete o vlastním vyzvánění či uvítacím tónu? Zájem by od lidí jistě byl. Ozval se ohledně toho nějaký mobilní operátor? „Jako dárek připrafuju pro fanoušky tzf. Sound pack, kte dostanou fysfánění a sms thóny sadarmo.“ Za MC Adolfeen stojí známý DJ Roxtar, který je i ambasadorem Czech Dance Tour. Mohou se taneční skupiny těšit na vás? Nebo to berete jen jako dočasnou záležitost, v době nouzového stavu? „Adolfeen neny bez Roxtára a Otroxtar neny bez Adolfeena. Samosřejmě se můšou na Czech Dance Tour tešit na foba.“ A na závěr. Co chystá MC Adolfeen přes nadcházející velikonoční svátky? Jaké zvyky a tradice dodržujete? „Mám f plánu poschofáfat felikodenní jikry po celé republice.“ Autorem rozhovoru pro Deník je Martin Tóth.

