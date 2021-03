Podle dopoledních ohlasů z obchodů jdou nejvíce na dračku růže, ale třeba též červené karafiáty a gerbery. Zájem je také o již připravené a navázané květiny, které může zákazník vytáhnout z vázy a jít rovnou k pokladně, aniž by se zdržoval v obchodě.

Plné ruce práce měly v pondělí 8. března například prodavačky v malém květinovém krámku v teplické čtvrti Prosetice. Při práci jsme tam zastihli nejen paní majitelku, ale také prodavačku Dominiku Šimůnkovou. Zrovna připravovala puget pro starostu Bystřan Ivana Vinického. „Chcete přizdobit, nebo budete chtít jen tak do ruky,“ ptala se žena za pultem. „Jen do ruky a nemusíte mi to ani balit do papíru,“ reagoval starosta.

Na očekávané svátky, jako je třeba MDŽ nebo Den matek, je potřeba se předzásobit. Květiny pro český trh vyrůstají většinou v Ekvádoru, Keni a Kolumbii. Do republiky se dostávají přes Nizozemsko, kde probíhají celosvětové burzy.