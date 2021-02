Krajským policejním ředitelem nařízená prověrka teplických policistů kvůli mejdanu v hotelu Prince de Ligne ještě ani neskončila a případ už má na stole Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). V průběhu prověřování postupů při kontrolách restaurací se totiž na veřejnosti objevily spekulace o tom, že policisté o celé akci v teplickém hotelu podnikatele Petra Bendy předem věděli a záměrně ji ignorovali.

Petr Benda. | Foto: Deník/Petr Málek

Postoupení celé věci k posouzení inspekcí je podle mluvčí krajské policie Jany Slámové běžný postup. A to bez ohledu na to, zda se zakládá na pravdě, nebo to je pouze domněnka. „Protože se v průběhu minulého týdne v mediálním prostoru objevily informace o ‚záměrném ignorování‘ narozeninové oslavy v hotelu Prince de Ligne ze strany Policie ČR, bylo šetření odboru vnitřní kontroly pozastaveno. Postoupili jsme to dle věcné příslušnosti Generální inspekci bezpečnostních sborů pro podezření z možného spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby,“ uvedla Slámová.