Záznam z kamer z okolí poskytli na vyžádání policie strážníci. „Přibližně čtyřicetigigovou nahrávku jsme policii předali v úterý. Na náměstí je jedna z kamer našeho monitorovacího městského systému,“ řekl ředitel městské policie Michal Chrdle.

Podle informací Deníku mělo být v osudnou noc v hotelu 50 lidí. Na seznamu hostů jich byla dvacítka. Další byli lidé ze zázemí a také například číšníci obsluhující účastníky mejdanu. Za normálního stavu by to byli žáci teplické hotelové školy. Kvůli různým omezení ve výuce je ale hotelová škola teď do hotelu neposílá.

„Během lockdownu nám neběží žádné praxe. Ani v otevřených hotelech. Pokud by tam byl někdo z našich žáků, pak jedině soukromě. Ale nemyslím si to,“ konstatoval ředitel teplické hotelové školy Jiří Nekuda.

Pořadatel sobotní večerní sešlosti, která se měla konat v gastronomických částech hotelu, hostil zajímavé účastníky. Kromě podnikatele Petra Bendy totiž slavili i expremiér Jiří Paroubek či předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Zda si některého z nich už pozvala policie do Teplic k výslechu, není jasné. Takové informace veřejnost ani oficiální cestou nedostane. „Do uzavření případu už sobotní akci komentovat nebudeme,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Podle zdroje Deníku se vše bude odvíjet až od videozáznamu, případně od fotografií, které sobotní dění za zdmi Prince i před jeho vchodem zachycují. Řada účastníků totiž prý opakovaně chodila ven kouřit.

Policie se případem začala zabývat poté, co se v pondělí ráno informace objevila v médiích. Fotografie z mejdanu zveřejnil jako první Blesk, jehož fotografové akci v historickém centru Teplic monitorovali celou noc. Policii nikdo nepřivolal. „Nevěděli jsme o tom. Podnět na tuto konkrétní akci jsme během sobotního večera ani noci nedostali,“ potvrdila Deníku Veronika Hyšplerová. Paradoxem je, že ve stejném hotelu, kde se měla nelegální akce konat, pobýval v tu dobu také liberecký krajský policejní ředitel Vladislav Husák. Policejní prezident Jan Švejdar ho kvůli tomu k 1. únoru odvolal.

Pořadatel si pro party vybral hotelovou restauraci, která podléhá odlišnému režimu než klasická hospoda nebo restaurace. Ty musejí být dle vládního nařízení uzavřené. Hotelová restaurace ale fungovat může. Ovšem pouze pro hosty daného hotelu, kteří tam jsou na služební cestě. Dostat mohou snídani, oběd i večeři. Nicméně i hotelová restaurace musí být od 21 hodin mimo provoz, což v případě Prince de Ligne zřejmě splněno nebylo. I to bude muset policie prověřit.

Jde o obvyklý postup. Podle Jany Slámové z krajského policejního ředitelství policie prověřuje každý oznámený případ na podezření, že jsou hospody v době zákazu otevřené a že v nich dochází k porušování vládních nařízení spojených s nouzovým stavem.

Své o tom vědí například v teplickém Monopolu. Pivovar s hotelem a přilehlou restaurací má i v této době otevřeno. „Zrovna tu máme necelou desítku hostů ze zahraničí na služebním pobytu. Využívají naše gastronomické provozy, jak je povoleno. Někomu z venku to ale asi vadí, tak na nás volají policii,“ popsala nepříjemnosti Martina Valterová z Monopolu. Těm, kteří zvenku střeží dveře i výlohy této restaurace, napsalo vedení Monopolu jasný vzkaz na svém facebookovém profilu: „Chtěli bychom ujistit, že lidé popíjející kávu za výlohou jsou naši zaměstnanci nebo hoteloví hosté. Možná by bylo fér, kdyby naši poslanci při schvalování nepřiměřených pokut pro neposlušní podnikatele schválili také pokutu za zbytečné výjezdy Policie ČR“.