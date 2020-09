Teplické Předměstí. Bílinské sídliště vzdálené jen 500 metrů od místa, kde v úterý 15. září odpoledne explodoval muniční sklad. Třetí den po výbuchu už tuto městskou čtvrť ovládl běžný život. Na rozdíl od předchozích dnů, kdy ulicemi procházely rojnice policistů hledající rozmetanou munici a zněly tu policejní i hasičské sirény. Na to, co prožili v úterý odpoledne, chtějí místní rychle zapomenout.

„Byly to rány jako z děla. Několik za sebou. Vůbec jsme nevěděli, co se děje. Říkám si, aby někdo dělal ohňostroj ve dne? Blbost. Pak už tu začala jezdit policejní auta a hasiči. Nikdo nám ale nic neřekl,“ popsala žena vyhlížející z okna panelového domu v ulici Antonína Sovy pošťačku. Okna má nasměrovaná přímo k epicentru výbuchu. Dům, ve kterém bydlí, je podle mapy nejbližším z celého sídliště.

Sluneční paprsky ještě nestačily vysušit orosená skla zaparkovaných aut, když se v ulicích mezi panelovými domy Teplického Předměstí procházel Václav Haase. Byl se podívat, co exploze muničního skladu udělala s areálem Speciálních staveb Most, které prý kdysi budoval. „Bylo to ještě před revolucí. Vůbec jsem tehdy ale netušil, že tam bude také nějaké nebezpečné místo. Teď prý ten sklad patřil už policii. Jsem zvědavý, kdo za to bude mít odpovědnost,“ sdělil muž, který v Bílině bydlí přes 40 let. Pamatuje i dobu, kdy podobná exploze zasáhla nedalekou ledvickou elektrárnu. „To už je ale opravdu hodně let. Bouchla jim tam kdysi turbína. Její kusy pak hledali po poli všude okolo,“ vyprávěl.

Pozdvižení v osudné úterý 15. září zažili také v prodejně stavebnin, která je od místa výbuchu vzdušnou čarou přes hlavní silnici přibližně 100 metrů.

Pak přišly velké rány

Už při příjezdu do areálu jsou vidět známky po detonaci. Prasklé tabule skla haly, ohnuté kusy krytin některých přístřešků na dvoře. „Nic příjemného to tedy nebylo. „Nejdříve jsme si tu mysleli, že došlo k dopravní nehodě, což se tu na křižovatce stává dost často. Jenže ty menší detonace neustávaly. Pak přišly ty velké rány a tlaková vlna. Měli jsme strach, že na nás někdo útočí, tak jsme se běželi schovat do haly. Někteří na záchod, jiní do koupelny,“ popsal pocit strachu a nejistoty 41letý zaměstnanec firmy Stavebniny Černý František Ottenschlager. Dnes už je v pohodě a celé záležitosti se směje. V osudný den měl ale obavy. Hned vedle jejich areálu jsou totiž dvě čerpací stanice. „Naštěstí to dopadlo, jak dopadlo,“ oddychl si.

V klidu už je také Michal Železný z Bíliny. Na úterní odpoledne ale jen tak nezapomene. Od smrti ho dělilo pár metrů. „Kousek ode mne dopadlo asi půlmetrové železné íčko. Stejně jako další předměty to přiletělo k nám do firmy střechou. Nechci vůbec pomýšlet na to, že mě to málem trefilo. Jedna z věcí dokonce vypadala jako taková malá rezavá raketa. Nakonec si pro to všechno přijela policie,“ vylíčil mladík, přičemž listoval pořízenými fotkami v mobilním telefonu.

K explozi muničního skladu pyrotechniků došlo v úterý 15. září odpoledne. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Co bylo příčinou výbuchu, vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Na celou událost vyhlásila informační embargo. Starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová v pátek 18. září jednala s policií. Podle informace z webových stránek města bude sklad munice z Bíliny přesunut na odlehlé místo, které nebude bezprostředně ohrožovat zdraví a životy občanů.