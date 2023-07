Do centra Ústí nad Labem zavítaly v sobotu 15. července desítky automobilových a motocyklových veteránů. Všechny stroje si mohli lidé prohlédnout v dopoledním bloku výstavy na Mírovém náměstí a následně je zhlédnout na startu samotného závodu Ústecká veterán rallye 2023.

Ústecká veterán rallye 2023. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Zhruba stokilometrový okruh 23. ročníku soutěžní jízdy pořádané zároveň při příležitosti 50. výročí založení klubu VCC Česká Brána vedl po trase Mírové náměstí - Malečov - Rýdeč - Žitenice - Litoměřice - Bohušovice nad Ohří. - Brozany nad Ohří - Chotěšov - Libochovice - Klapý - Třebenice - Vlastislav - Mrsklesy - Milešov - Kostomlaty pod. Milešovkou - Žalany - Rtyně n. Bílinou - Suché - Modlany - Roudníky - Chabařovice - a opět Mírové náměstí.

"Dnešní závod není úplně na rychlost, jede se v rámci běžného provozu a všichni tak musí dodržovat dopravní předpisy. Je to spíše o tom, že si ty posádky prohlédnou okolí Ústí nad Labem. Letos jsme tu trasu naplánovali převážně do kopcovitého terénu Českého středohoří. Cestou závodníci plní různé úkoly na šesti kontrolních stanovišť jako třeba házení klínového řemenu na dopravní kužele,“ řekl pořadatel závodu Ondřej Přibyl. Výsledky kontrol se bodují a po závodu proběhlo vyhlášení. „Chtěli jsme spíše, aby se majitelé veteránů sešli, ale zároveň abychom to měli jak vyhodnotit a ocenit,“ dodal Přibyl.

Na startu Ústecké veterán rallye bylo 87 aut a 27 motorek. „Vzhledem k tomu jaká výheň panovala, tak je to celkem obstojné číslo. Právě velký hoc byl i důvodem vysoké "úmrtnosti" na trati. |Bohužel, některé stroje to prostě po technické stránce nezvládly a jejich posádky raději odstoupily," vysvětlil Přibyl.

Zdroj: Adéla Stejskalová