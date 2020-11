Starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová uvedla, že o využití domu ještě nemá představu. Podle ní bylo důležité prvotní vypořádání současného stavu, kdy je dům na prodej a hrozí, že by ho koupil soukromník a začal do něj stěhovat nové nepřizpůsobivé nájemníky.

Konkrétní záměr na využití netuší zatím ani radní Pavel Pastyřík. „Aktuálně není jasno, co s byty. Bude to předmětem dalších jednání rady města. Byty koupíme prázdné. Zamezujeme tím spekulativnímu nákupu ze strany realitek, které by sem lifrovaly nájemníky, o něž v Bílině nestojíme,“ uvedl.

Jde o objekt s popisnými čísly 655, 656 a 657 v ulici Maxe Švabinského. V některých bytech jsou ještě nájemníci. Ty musí majitel do předání budovy městu na základě smlouvy odstěhovat.

Podle informací z odboru nemovitostí a investic bílinské radnice dům odpovídá svému stáří. V posledních letech v něm proběhly jen lehké renovace typu malby a podlah. Nájemné k jedné bytové jednotce činilo přibližně 10 tisíc korun. V přízemí se nacházejí nebytové prostory, ve kterých je prodejna autodílů a prodejna potravin.



Město má velmi malé možnosti, jak ovlivnit strukturu svých obyvatel. Toto je jedna z nich. „Tady kupujeme celý dům a máme tedy nad těmi 36 byty rozhodovací pravomoc, jak s nimi v budoucnu naložíme,“ podotkl radní Pavel Pastyřík. „Přijde-li podobná příležitost i v případě dalších domů, určitě se jí budeme vážně zabývat. Problém však je, že ve většině případů se jedná pouze o podíly v jednotlivých bytových domech, případně ve společnostech, které je vlastní. Tam už je ten rozhodovací prostor menší, navíc provozně náročnější,“ dodal.

Jak uvedla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová, záměr na vykoupení domu je plně v souladu s projektem Bílina – bezpečné město. „Výkup těchto bytů a bytových domů přispívá k zamezení spekulativním obchodům s chudobou na území našeho města. Jejich případné další pronájmy ze strany soukromníků nepřizpůsobivým a problematickým nájemníkům jen zvyšují sociálně nežádoucí jevy, snižují bezpečnost a kvalitu života ve městě,“ konstatovala.



Spekulativní byty v problémových lokalitách Bíliny jsou podle vedení města využívané převážně k sociálnímu bydlení a jejich nájemníci nedodržují pořádek. „Řešení je otázkou budoucích let, je ale potřeba na tom průběžně pracovat a hledat možnosti, díky nimž se Bílina zbaví své špatné pověsti. Snažíme se dělat vše pro to, abychom do města vrátili klid, bezpečí a nálepku dobré adresy,“ říkala Zuzana Schwarz Bařtipánová už před třemi lety, kdy město projevilo velký zájem o řadu podobných domů ve městě.