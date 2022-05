Historicky tu semafory nechal instalovat provozovatel sousedního areálu, aby mohl snadněji vyjíždět na hlavní silnici. Dnes tu sídlí v nájmu sklad stavebnin, který s tím nemá nic společného. Lidé ale nadávají, že se tu tvoří dlouhé fronty aut. Vedení města to řeší. „Semafor bohužel není ve vlastnictví města Bíliny, které ani nezajišťuje provoz světelné signalizace. Již delší dobu řešíme převedení světelné signalizace do svého vlastnictví. Bohužel z důvodu úmrtí a dědického řízení toto nebylo ještě dotaženo do konce,“ uvedla starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.