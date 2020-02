Návrh rozpočtu schválili zastupitelé v pondělí. Radnice plánuje letos hospodařit s 303 miliony korun. „Je to pouze naše představa, kam dát peníze a kolik můžeme očekávat do naší pokladny od státu. Reálný účet budeme znát až na konci roku. Každopádně chceme pokračovat v rozjetých investicích,“ okomentoval schválenou finanční rozvahu starosta Zdeněk Matouš (ČSSD).

Přípravu rozpočtu zkritizovala městská opozice. Rostislav Příhoda za Zdravou Krupku poukázal na to, že ve výčtu plánovaných akcí chybí ty, které vedení města slíbilo voličům. „Jako například revitalizace plovárny, revitalizace kalvárie a také přestavba náměstí,“ zmínil.

Podle starosty Matouše se i na těchto akcích průběžně pracuje. „Je to ale běh na dlouhou trať. Samozřejmě ale přípravné práce běží. Až to bude aktuální, tak to do rozpočtu zařadíme. Teď tam máme jiné věci,“ reagoval.

Opozice také kritizovala stav hřišť ve městě. „Kromě Herty Lindnerové a asi dalších dvou jsou ostatní špatné a musí se opravit,“ uvedl Jan Kuzma za ANO 2011. I na toto ale měla vládnoucí koalice okamžitou odpověď.

„Udělali jsme revize a pracujeme na tom. Jednotlivé rekonstrukce spolknou nemalou část peněz. Ať už půjde o výměnu prvků, nebo pořízení dalších nových,“ sdělil radní Zdeněk Saifert (ČSSD).

Miroslava Bačová (Zdravá Krupka) poukázala na to, že vedení města by mělo před schvalováním rozpočtu vždy svolat schůzku všech stran, kde by se o jednotlivých bodech mohlo diskutovat. „Abychom si k tomu mohli říci své pro a proti, než se to bude ve finále na zastupitelstvu schvalovat,“ vyslovila návrh s tím, že v opačném postupu vidí neochotu ze strany vedení města.

Její výstup už zástupci koalice ponechali bez komentáře. Následné hlasování dopadlo podle očekávání. Z 19 přítomných zastupitelů zvedlo pro rozpočet ruku kompletní 12členné koaliční vedení města, opozice se zdržela nebo byla proti.

Návrh představuje na příjmové části 281 milionů korun, na výdajové 303 milionů. 22 milionů tvoří úvěry. Na kapitálové výdaje spojené především s akcemi zmíněnými v úvodu je v rozpočtu vyčleněno téměř 65 milionů korun včetně dalších etap prací na postupné výměně veřejného osvětlení. V rozpisu pro letošní rok jsou ulice Drážní, Wolkerova, Žižkova, Vodní, Horní, U Horní dráhy, Smetanova, Nad Plovárnou, Bohosudovská, Jiráskova, Na Hamrech, Poštovní a družstevní.