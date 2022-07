Záměr města zlikvidovat světelné řízení dopravy na křižovatce zmínil také vedoucí odboru dopravy bílinské radnice Oldřich Jedlička. Český rozhlas v těchto dnech citoval jeho vyjádření, že podle posudku Ředitelství silnic a dálnic není semafor za současných okolností přínosný. Netrvá na něm ani dopravní inspektorát policie. Město teď čeká na výsledek dohody zmíněných institucí, aby mohlo udělat další kroky vedoucí k odstranění semaforů.

Podle starostky k tomu vede také záměr, že právě v této lokalitě by v budoucnu měl začínat schválený tunel pod městem, který by odvedl tranzitní dopravu z hlavní silnice podél řeky do podzemí. V minulosti se zde hovořilo případně o kruhovém objezdu. „To ale padlo právě se záměrem tunelové varianty pro řešení koncepce dopravy v Bílině na průtahu,“ poznamenala Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Město semafor u pasovky v Bílině neovládá, chce ho ale získat

Řidiči tu nad „červenou“ bědovali. „Jezdím přes Bílinu často. Stává se, že je zasekaná. Právě na této křižovatce se někdy dlouho čeká, zejména na vjezdu do města,“ zmínil k situaci v minulých měsících řidič Václav Holík. Teď už je semafor mimo provoz. I kvůli technické závadě. Oprava není podle města v plánu.

Historicky tu semafory nechal instalovat provozovatel sousedního areálu, aby mohl snadněji vyjíždět na hlavní silnici. Dnes tu sídlí v nájmu sklad stavebnin, který s tím nemá nic společného. Lidé ale nadávají, že se tu tvořily na „červené“ dlouhé fronty aut. Vedení města to proto začalo řešit.

„Semafor bohužel nebyl ve vlastnictví města Bíliny, které ani nezajišťuje provoz světelné signalizace. Již delší dobu řešíme převedení světelné signalizace do svého vlastnictví. Bohužel z důvodu úmrtí a dědického řízení toto nebylo snadné dotáhnout do konce. Konečně se to ale povedlo,“ okomentovala stav starostka.