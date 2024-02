Městská doprava Teplice hlásí na tento týden změny v jízdním řádu. Během jarních prázdnin, které platí pro Teplicko právě od pondělí do pátku, budou autobusy a trolejbusy příspěvkové organizace města Teplice jezdit ve víkendovém režimu.

Městská doprava Teplice | Video: Deník/František Bílek

Aktuální změna přinesla nepohodu pro některé cestující, kteří tento krok provozovatele MHD od pondělního rána nezaznamenali.

"To si tedy dávají na čas. Tak kde je, už tu měl být. Zase jim to nefunguje."

Ten, kdo se předem nepodíval na stránky Městské dopravy Teplice nebo na její facebookový profil, schovával se v pondělí ráno a dopoledne v dešti pod stříšku zastávky a marně vyhlížel svůj tradiční spoj.

Městská doprava Teplice totiž po dobu jarních prázdnin, tedy od 19. do 23. února zavedla přechodnou změnu: „Z důvodu nižší přepravní poptávky a nutnosti provedení časově náročnějších servisních zásahů do většího množství vozidel MHD Teplice bude doprava fungovat dle víkendových jízdních řádů," uvádí společnost na svých stránkách. Deníku to v pondělí dopoledne potvrdil Tomáš Hadviga, který má z pozice náměstka města Teplice MHD na starosti. Zmínil také, že na zastávkách je tato informace na označníku zanesena. Připustil ale, že ne každý si jí může v poznámkách v textu všimnout.

A to se v pondělí od rána také dělo „Dívala jsem do jízdního řádu a divila se, že můj spoj nejede. Až pak jsem se podívala ještě jednou a zmínka o změně tam skutečně je. Ale malým písmem, těžko jsem to přečetla," rozčilovala se důchodkyně Jana na zastávce v Proseticích u školy.

Stížností na změnu jízdních řádů v průběhu jarních prázdnin eviduje MD Teplice více. „Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace spojené s přijatým opatřením," vzkazuje společnost všem, kterým avizovaná změna narušila plány nebo způsobila potíže.