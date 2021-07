Podle mluvčího města Robina Röhricha přišlo do RE-Use centra odevzdat během prvních šesti týdnů provozu 58 Tepličanů jednu nebo více věcí. 62 lidí si pak z nabízeného sortimentu v kontejnerové bazarové místnosti jednu nebo víc věcí odneslo. Dalších 13 lidí si přišlo odložené věci prohlédnout, ale z aktuální nabídky si nic nevybralo.

RE-Use centrum otevřelo statutární město Teplice ve spolupráci s firmou Marius Pedersen na začátku června. „Záměrem města pro zřízení této služby pro občany je snížit objem odpadu, který se vyváží na skládku,“ podotkl Röhrich.

Za vedení města spokojenost s možností dát odloženým věcem druhou šanci tak, aby v lepším případě odpad vůbec nevznikal, vyjádřil primátor Hynek Hanza. „Každá věc, která znovu najde uplatnění a nebude se povalovat někde po městě nebo neskončí na skládce je přínos. Je vidět, že Re-Use centrum v tomto směru funguje dobře a jsem rád, že jsme s touto službou, která je pro občany města bezplatná, přišli,“ konstatoval.

Místo, aby skončily v popelnicích, čekají nepotřebné věci z domácností ve sběrných kontejnerech na dalšího zájemce. V Česku fungují takovéto veřejné bazary už pátým rokem a stále jich přibývá. Třeba v Brně plánují na principu opětovného využití věcí otevřít rovnou celý obchod i s dílnou. Teplice jsou jedním z mála měst na severu, kde něco podobného začalo fungovat. „Uvidíme, jaký bude zájem. Jsme ale připraveni na to zareagovat a případně plochy pro věci zvětšit,“ podotkl teplický primátor Hanza.

Co je Re-Use centrum?

Projekt má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, které už doma lidé nepotřebují. Lidé prostřednictvím Re-Use centra mohou prodloužit životní cyklus věcem, které dnes bezmyšlenkovitě končí v popelnicích. Projekt není jedinečný jen tím, že přispívá k ochraně životní prostředí, ale také tím, že pomáhá rodinám začít nový a lepší život, i když se starou věcí.

Co můžete odevzdat?

Zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky). Dále obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí spotřebiče atd. Také mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy), hračky, sportovní vybavení a třeba také knihy, časopisy.