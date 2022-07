V pondělí 18. července nejede opět 19 autobusů. Jsou to například některé spoje z Teplic do Krupky, z Dubí do Duchcova nebo z Duchcova do Ústí nad Labem.

Arrivu na Teplicku vystřídala ČSAD Slaný. Chybí ale řidiči, autobusy nejezdí

Dopravce zahájil provoz na Teplicku na začátku loňského prosince, smlouvu má na deset let. Provoz na jednotlivých linkách od počátku nebyl v plném rozsahu. Výpadky předem kraji dopravce hlásil. Neodjeté spoje podle dopravce přímo souvisely s pandemií covidu-19. Společnost ČSAD Slaný dostala od Ústeckého kraje, který je objednatelem autobusové dopravy, pokutu za neodjeté spoje. Žádala o její prominutí, s tím ale zastupitelé kraje nesouhlasili.