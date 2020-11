Některé mikulášské skupiny letos kvůli obavám z případné infekční nákazy nadílku vůbec nenabízejí. Ti, co slibují, že do bytů přijdou, budou muset mít roušky a dodržovat rozestupy.

Osm let už dělá s kamarády Mikuláše Jiří Herlitze z Novosedlic na Teplicku. Ani letošní rok nechce vynechat. I když si uvědomuje, že mluvit na děti nebude s rouškou přes ústa nic příjemného, plní se mu návštěvní kalendář podobně jako kolegovi čertovi kniha hříchů.

„Není to sice jako v předchozích letech, kdy jsme museli odmítat, ale už i tak máme dost záznamů,“ říká mladý muž, který si před lety pro tyto účely pořídil vlastní kostým. Za dobu, kdy ho se svými vrstevníky z mikulášské skupiny navléká, si už vybudoval stálou klientelu. „Ta ale letos trochu pokulhává. Jsou i tací, kteří mi volají, abychom k nim letos nechodili. Právě s ohledem na současný stav,“ uvádí Herlitze.

Mikulášská „šichta“ mu začíná 5. prosince v 15 hodin. Poslední nadílky jsou ve 22 hodin. „Stíháme v průměru tak 15 domovů. Vzhledem k vývoji situace přemýšlíme i nad variantou, že začneme už dopoledne,“ dodává.

Na hromadné akce, včetně firemních, mohou lidé letos zapomenout. Třeba po Teplicích nebude ani jezdit tradiční Mikulášský trolejbus, který rozvážel nadílky dětem zaměstnanců dopravního podniku. Jiřího Herlitze považuje za nejlepší kontakt s Mikulášem osobní návštěvu doma. „Můžeme se věnovat vždy jen jedné konkrétní rodině. Na dítě to má větší efekt. U hromadných akcí to není takový zážitek a není na to ani takový čas,“ myslí si.

Svatá družina se objednává on-line

Dávno pryč jsou doby, kdy tatínkové museli odchytit Mikuláše s jeho čertovsky andělskou družinou na ulici. Dnes kvůli tomu rodiče nemusí vstávat od televize. Stačí v mobilu otevřít Facebook a zablokovat si termín. Nabídek na mikulášské návštěvy tam je celá řada. Naopak, pokud v dnešní době bude někdo chtít fousáče v červeném plášti se stříbrnou holí v ruce lapit někde na ulici, nemusí uspět. Mikulášské skupiny mají v den nadílky už většinou rozvrh předem na minuty plný.

Podle psychologů by rodiče měli při rozhodování, zda své dítě vystaví čertovi či nikoliv, přihlížet k věku potomka. „Malé dítě ještě nemá schopnost reflektovat skutečnost, že se nejedná o opravdovou zlou bytost. Může dojít k nechtěnému šoku,“ řekl v rozhovoru pro Deník psycholog Jiří Pilz.

České děti navštěvuje Mikuláš 5. prosince večer už od 13. století. Podle tradice jim naděluje ovoce, bonbóny nebo čokoládu. Zlobivé děti podle zvyku místo dobrůtek za trest dostanou uhlí nebo brambory.