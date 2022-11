"Odhadovali jsme, že první doběhne nejdřív za 5 hodin. Že to dá někdo pod tuto hranici, to nás všechny hodně překvapilo," zmínil jeden z hlavních organizátorů Lukáš Rouček, ze sdružení Mikulovský Ultra Trail Run, z.s. Prvním mužem na "půlstovce" se nakonec stal Ivan Urbánek s časem 4:46:22, v ženské kategorii to pak byla Katarína Hejdová s časem 5:16:43.