„Už na mě byly velkoměsto a přestaly mě bavit. Navíc mi chrápali „perníkáři“ v autě. Ráno jsem vstal a měl jsem v autě sjetýho frajera, který se mi tam válel na sedačce. Tak jsem si řekl, že snad na vesnici tihle lidi nejsou. A opravdu je to tak. Ve Vrahožilech mám svůj klid,“ říká rocker, který vloni v prosinci oslavil 55 let.

Život na vesnici je pro Milana Špalka velkou inspirací, na zahradě jeho domku vznikla třeba píseň Pohoda. I když o ni jednou sám pronesl, že je to jeho asi nejblbější text, který udělal.

Stárneme. Sex v textech Kabátu nahradily nemoci, přiznává oslavenec Milan Špalek

Skupinu Kabát založil v roce 1983 a byl i hlavním zpěvákem, než ho pak nahradil Josef Vojtek. K jeho koníčkům mimo hudbu patří bowling, poker a hlavně rybaření. Kvůli tomu si dokonce koupil a provozuje rybářský kemp ve Španělsku.

Zdroj: Deník„Jezdil jsem tam asi sedmkrát do roka na ryby do různých kempů, pak se naskytla možnost si jeden koupit, tak jsem do toho šel. Na řece Ebro jsem u přehrady koupil celý areál a teď tam jezdím relaxovat. Mám to jako chalupu,“ vysvětluje Špalek.

Na svou vísku v Čechách ale nedá dopustit a vždy se sem rád ze svých cest vrací hledat hlavně klid pro práci na textech. „Žijeme tam s manželkou přes 20 let a spolu s námi asi dalších 30 lidí. Je to bývalý kamenolom, totální samota nedaleko Rtyně nad Bílinou,“ říká.

Milanu Špalkovi k výročí popřálo vedení Teplic i zástupce Deníku

Obec si takového obyvatele hýčká. „Jsme rádi, že ho tu máme. Když přijde něco vyřídit na úřad, tak je to vždy pohodové. Pobavíme se společně o všem možném. Milan se i zajímá o to, co se tu děje a jak se bude zdejší život dál rozvíjet,“ uvádí směrem k osobnosti ve Rtyni nad Bílinou starosta Jaroslav Liška.

Celoživotním dílem Milana Špalka je skupina Kabát. Pětice muzikantů dnes tvoří nejúspěšnější porevoluční rockovou kapelu. První velkou pozornost na sebe strhla v roce 1991 debutem Má ji motorovou. Tehdy si duchovní otec Kabátů Milan Špalek potvrdil, že se ve svém životě vydal dobrým směrem.

„V té době přišlo uvědomění, že se naše hudba může líbit a mohlo by to celé jako koncept do budoucna fungovat,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů ohledně počátků kapely pohodový muž s vlasy dlouhými skoro až k pasu.