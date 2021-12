Zdroj: se souhlasem kapely Hlahol.Tomáš JAME Jarolím za HLAHOL

Co popřát Špaldovi k narozeninám? No určitě přízeň múz, které má víc než jiní. Sílu udržet basu dvě hodiny bez křečí. Vždy dost kamarádů, kouření a pití, ale taky dost klidu a samoty, které jsou třeba k tvůrčí práci. Hlavně a zejména sílu svých blízkých a rodiny, energii, kterou začaroval do skladby „Houby magický“. A vzpomínky s Milanem? Mohl bych vytasit nějakou ze sklepů, když v pradávnu hrál v Hlaholu a vymyslel ten název. Nebo z hospod, kde se zuřivě diskutovalo o bolševikovi i muzice. Dám ale tu z poslední doby, kdy nás kluci vzali jako předkapelu. Bylo to v Edenu pro třicet tisíc lidí a já s překvapením vidím, že Milan má trému a obavy, „aby to bylo dobré, aby se to líbilo“. Po těch letech úspěchů a slávy a přízně byla v té hloubce pokora a respekt a snad i strach „abych je nezklamal“. To je pro mě Milan Špalek. Takže sousede… na tvé zdraví!