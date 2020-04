Osek Adventure minigolf v Oseku opět zahájil provoz. Po vynucené pauze způsobené vládním opatřením proti šíření koronaviru jsou jeho dveře otevřeny každý den od 10 do 18 hodin.

Minigolf v Oseku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Čas příchodu si rezervujte vždy dopředu přes rezervační systém https://osek.isportsystem.cz v záložce Minigolf nebo na čísle 417 837 253 od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 13:00 hod., v pátek od 8:00 do 11:00 hod. Vstupné (1 hra max. 90 min.) pro dospělého stojí 90 korun, dítě a student do 26 let zaplatí 60 korun. Vratná záloha za 1 hůl je 200 korun,“ řekla Barbora Krimová z FrýTajm Osek.