„Řekl bych, že v historickém kontextu byly až nebývale rychle k dispozici očkovací látky. Já myslím, že to je jediná šance, jak zabránit šíření choroby covid-19 v budoucnu, protože všechna ostatní opatření jsou jen dočasná, zatímco očkování představuje trvalou prevenci, která nám může pomoci vrátit se do běžného života bez omezení,“ řekl.

Už je jasné, kdy bude k dispozici třetí dávka vakcíny?

Zatím to jasné není, zatím skutečně čekáme na výsledky klinických studií. Nikdo na světě neví, kdy bude třetí nutná, předpokládá se, že v určitý okamžik ano. Nyní se hovoří o tom, že minimálně rok by měly protilátky po očkování vydržet. Myslím si, že hovořit o tom, je zatím velmi předčasné. Pravda je, že už se na to připravujeme v rámci systému. Určitě to bude zejména otázka praktických lékařů, kteří by měli zajistit další chod očkování, až se zavřou velkokapacitní centra. Jak doočkování, tak další případná přeočkování.

Co očkování školáků, kdy na ně dojde a kdo to bude dělat?

Tento termín zatím také nemáme. My jsme museli obsloužit všechny ty, kteří čekají ve frontě. Zatím je tam v řádu stovek tisíc lidí, kteří čekají na vakcínu. Bude také záležet na dodávkách vakcín, my ještě nemáme potvrzené dodávky Pfizeru na červenec. Teprve podle toho budeme moci nastavit termín pro děti od dvanácti let. Těch je asi 400 až 500 tisíc, což zase není tak velký počet. Uvidíme, jak velký bude zájem. BioNTech/Pfizer je zatím jediná vakcína určená pro děti od dvanácti let. Bude aplikována do konce léta v těchto velkých centrech a od září předpokládáme, že i praktiky pro děti a dorost. Teď pokračuje soutěž na distributora, který by měl zajistit dodávky. Také Moderna žádá, aby byla povolena a registrována pro děti od dvanácti let. Ta je praktikům zavážena, a to i těm pro děti a dorost. Pokud tedy bude zaregistrována, potom to bude i dříve.

Jak to vypadá s mutacemi v ČR, někteří odborníci říkají, že by bylo během opatření potřeba rozlišovat okresy?

Určitě ano, zatím panuje situace taková, že se situace ve všech okresech zlepšuje. Byly okresy, kde dobíhaly poslední vlny, ale situace se začíná zlepšovat, reprodukční číslo je pod jedna. V současnosti nevidíme, že by byly okresy, kde by se masivně šířila mutace nebo něco podobného. Teď do konce roku se provádí plošné testování ve školách a u zaměstnavatelů, pokud bychom zjistili větší rozsah mutace, šli bychom s opatřeními po regionech nebo okresech.

Jak to vypadá s respirátory ve školách, kdy je děti odloží?

Zvažujeme a pravděpodobně k tomu dojde zítra, že už bychom tuto povinnost ve třídách zrušili, protože ve všech těchto krajích se situace zlepšuje. Mají pod 25 nakažených na 100 tisíc obyvatel, takže asi nemá smysl školáky takto držet. Budeme to ale vyhodnocovat na základě zítřejších dat, chceme je co nejaktuálnější. Pokud by tedy data zítra potvrdila, že klesající trend pokračuje a situace se nadále zlepšuje, tak by to bylo od úterý (15. června).