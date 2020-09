Hnutí v kampani cílí na zdraví. Na jeho mítinku v Děčíně se nechalo vyšetřit několik desítek lidí.

Mítink hnutí ANO v Děčíně a jeho krajský lídr Jan Schiller | Foto: Deník/Jaroslav Balvín

Svléknout se skoro donaha na náměstí. To je jedna z věcí, kterou teď téměř denně v regionu umožňují na setkáních s lidmi kandidáti ANO do krajských voleb. Ale pozor, díky uzavřenému stanu vás bez oblečení neuvidí nikdo jiný než lékařka. Ta zkontroluje, jestli jsou znaménka na vaší kůži nevinná, nebo naopak riziková. Ve vedlejším stanu zatím další odbornice přeměřuje zrak. A před stany s lidmi čekajícími na konzultaci s doktorkami zatím hovoří politici. Takzvané Dny zdraví jsou pro předvolební kampaně ANO v regionu typické už několik let. Ty letošní začaly v městech kraje v uplynulých dnech a budou pokračovat den co den až do konce září.