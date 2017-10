Mizerná volební účast připravila kraj o jednoho poslance

Ústecký kraj - Kvůli nízké volební účasti přišel Ústecký kraj o jednoho poslance. Volit zde přišlo 52,38 procenta voličů. To ho staví na předposlední místo v České republice.

Způsobuje to přepočítávání hlasů podle d'Hondtovy metody, která poněkud zvýhodňuje úspěšnější strany, a hlavně vítěze voleb, ačkoli se dvě stovky poslaneckých mandátů rozdělují poměrným systémem.

Nejvíc bita na nízké účasti a s tím souvisejícím způsobem přepočítávání hlasů byla KSČM. Komunisté ztratili jednoho z poslanců, Gabrielu Hubáčkovou.

„Moc mě to mrzí a štve. Nejen kvůli oslabení našeho poslaneckého klubu, ale obecně kvůli našemu kraji, který patří k nejpostiženějším v zemi. Myslím, že by nebylo od věci se poohlédnout po něčem spravedlivějším,“ řekla poslankyně za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

VŠECHNY SYSTÉMY JSOU NESPRAVEDLIVÉ

Vůbec nejméně voličů k urnám dorazilo v Obrnicích na Mostecku. „Je to tak každé volby. Je to dané sociální skladbou obyvatel a já nechodím po sídlišti uplácet lidi, aby šli volit. Ubývají mladí lidé a zůstávají senioři. Škoda, v kraji chybělo jen 1500 hlasů na další mandát,“ připomněla starostka Obrnic Drahomíra Miklošová.

Politolog Zdeněk Zbořil ale upozornil, že systémy přepočítávání hlasů na mandáty jsou tři, další dva jsou pak kombinací dvou ze tří základních. „Je jich tedy celkem pět a ani jeden z nich není spravedlivý. Záleží ale na tradicích. Nejspravedlivější by bylo, kdyby lidé věděli, že jejich hlasy mohou propadnout, a zařídili se podle toho,“ poznamenal politolog.

Podle Zbořila propadne ve prospěch úspěšnějších stran od 8 do 12 procent hlasů. Považuje to za nemoc české politické scény. „Nemuseli bychom ale zavádět většinový systém, stačí, aby velké politické strany požívaly větší důvěry. Lidé by pak určitě nevolili malé straničky a podivná hnutí. A vůbec by chodili víc volit,“ myslí si Zdeněk Zbořil.

Přepočítávací d'Hondtova metoda skýtá několik záludností. Aby například strana získala mandát, musí v republice dostat 5 procent hlasů. Nemusí ale tuto hranici překročit v každém ze 14 krajů.

Třeba KDU-ČSL získala v roce 2006 mandát v Praze, i když obdržela jen 4,84 procenta hlasů. V Praze se totiž rozděluje 25 mandátů, takže vyšly i na menší strany. Oproti tomu Straně zelených na Liberecku, jež má osm mandátů, tentýž rok na zisk křesla ve Sněmovně nestačilo ani 9,58 procenta hlasů.

Nejvyšší a nejnižší účast v okresech (%): Litoměřice 59,14 (průměr): Kamýk 80,77 - Černiv 38,64

Louny 54,45: Lišany 75,59 - Nové Sedlo 40,36

Ústí nad Labem 52,87: Přestanov 75,08 - Trmice 38,44

Děčín 52,77: Doubice 80,27 - Lobendava 43,27

Teplice 51,00: Mikulov 70,06 - Bílina 43,86

Chomutov 49,30: Všehrdy 81,2 - Vejprty 36,41

Most 47,56: Korozluky 74,68 - Obrnice 30,89