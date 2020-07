Dril, dril a zase dril. Pět dnů od 7 do 19 hodin na ledě Zimáku, v sousední sportovní hale, na beachvolejbalových kurtech a také na přilehlém atletickém hřišti. Využité byly také prostory pro stravování a přilehlá hotelová i relaxační část. Sportaréna na Stínadlech v Teplicích hostila v minulém týdnu osm desítek účastníků krasobruslařského kempu Akademie Tomáše Vernera.

„Našli jsme tu u vás ideální prostředí, kde máme vše pohromadě,“ pochvaloval si mistr Evropy v krasobruslení komplexní podmínky pro letní soustředění jeho svěřenců. Pětidenního kempu se zúčastnili nejen členové jeho akademie. Na letní dril přijeli také mladí čeští reprezentanti i zájemci ze zahraničí. „Na ledě se střídali po skupinách. Nejmladším krasobruslařům tu byly čtyři roky. V reprezentační části pak byli svěřenci až do věku 23 let,“ uvedl Verner.

Kromě něj proháněli na ledě mladé sportovce od rána do večera i v dalších prostorách areálu spolupracující trenéři. Děti v ničem nešetřili. „Mohly si vyzkoušet, jak vypadá profesionální servis o vrcholového sportovce,“ podotkl Verner.

Mladí účastníci se na tréninky se těšili. „Je to hodně náročné, ale zase se toho dost naučíme a procvičíme si, co potřebujeme. Tomáš je super,“ zhodnotily dvě dívky po jednom z tréninků, když si v prostoru hokejových střídaček nazouvaly chrániče na nože bruslí. Byly unavené, ale spokojené.

Cílem intenzivní letní přípravy v Teplicích bylo podle Vernera především zkvalitnit přípravné období a ve skupinách ostatních krasobruslařů dosáhnout zlepšení techniky jednotlivých prvků a zvýšení kondice.

„Bylo to tu fajn, určitě se sem vrátíme,“ zhodnotil po skončení pětidenního drilu dřívější český reprezentant v krasobruslení. Kromě práce na ledě účastníci absolvovali také například baletní průpravu v prostorách sousední sportovní haly. Odpočinkový čas trávili na hotelových pokojích. Kdo chtěl, tak si mohl zahrát beach volejbal a nebo pobýt v relaxační zóně. Do města se vzhledem k náročnosti programu mladí krasobruslaři nedostali.

Právě pro takové akce město Teplice nechalo vedle stávající sportovní haly dostavět krytý led. Komplexnost celého areálu si pochvaluje jeho ředitel Pavel Tetřev. Po akademii Vernera teď led využijí v rámci letní přípravy také domácí krasobruslaři. „A pak se na ledu postupně vystřídají hokejové oddíly z Prahy, Kladna a i domácí klub HC Teplice Huskies,“ dodal Tetřev.

Volné hodiny na ledu si můžou teď zarezervovat i hobby hokejisté či bruslařská veřejnost. „Lze tak učinit do 31. srpna. Standardní režim dle stálého rozvrhu je od září. Ale i v něm je možné si najít ještě volná místa na stálou rezervaci,“ doplnil ředitel Sportarény, která je příspěvkovou organizací města.

Verner v rámci svého letního kempu přislíbil také určitou podporu pro Teplice v případě, kdyby se tu někdy v budoucnu konala nějaká mistrovská krasobruslařská soutěž. Tu by chtěl do lázeňského města přitáhnout ředitel sportovního komplexu Pavel Tetřev. „Bavili jsme se o tom s Tomášem a rozhodně to není vyloučené. Zimák pro to má vhodné podmínky,“ konstatoval.