Podle hygieniků je změna v nemocnosti populace napříč věkem dána tím, že mladší generace to berou mnohem více na lehčí váhu. „Nebojí se cestovat a účastní se bez jakéhokoli strachu hromadných akcí,“ komentuje situaci teplická epidemioložka Eva Poláčková. Nyní se čeká, jak statistikami v okrese zamíchá začátek školního roku. Dále se případně dočtete, odkud k nám Covid přichází. Jaké je srovnání současné situace s jarem. Reakce některých lidí. Kde jsou nyní ohniska a jaká jsou opatření.

Při jarním vrcholu epidemie virus útočil především na věkovou kategorii 55+. V posledních týdnech, jak vyplývá z dat ministerstva vnitra, skoro třetinu nakažených tvoří mladí lidé od 15 do 29 let.

Koronaviru se nebojí Nikola Dufková z Teplic, která patří do věkové kategorie 20 až 30 let. Dění okolo tohoto typu onemocnění vnímá jako velmi omezující. „Člověk nemůže dělat v klidu svou práci. Nemůže odcestovat na dovolenou, kdy chce a kam chce. A protože ráda cestuji, tak je právě tohle pro mě nejvíce frustrující,“ uvedla mladá žena. „O rouškách a nařízení ohledně jejich nošení ani nemluvím. Akorát tím lidi ztratí imunitu a pak se o to více nakazí. Považuji to celé za jeden velký humbuk,“ myslí si Tepličanka.

Povinná a státem řízená ochrana nosu a úst rozdělila českou společnost. I na Teplicku má své příznivce a odpůrce.

Ne diktatuře roušek přišly v pondělí na teplické náměstí Svobody říci tři stovky naštvaných lidí. Demonstrovali tu proti plošným mimořádným nařízením vlády v souvislosti s koronavirem. Kritizovali hlavně chaos, který podle nich nařízení doprovází. Lidé podepisovali také petici proti plošnému nařízení ohledně nošení roušek. „Odmítáme plošná opatření a žádáme opatření cílená,“ stálo kupříkladu v petici.

„Nevadí nám nosit roušky tam, kde to je opravdu nutné. Třeba v nemocnicích. Vadí nám ale, když někdo dělá v tomto ohledu nesystematické, chaotické rozhodnutí. Vadí nám, když se nařízení mění ze dne na den,“ sdělila organizátorka demonstrace Veronika Vajnerová. Podle ní by omezení měla mít vlastní řád a smysl. „Chtěli bychom, aby byl vždy proveden test proporcionality. To znamená, aby se zvážilo, jestli jinými prostředky nelze dojít k tomu samému cíli šetrněji,“ doplnila.

Demonstraci svolala prostřednictvím sociálních sítí. Na Facebooku se do soukromé skupiny Teplice proti rouškám přidalo během pár dnů více než 2000 lidí.

Na Teplicku jsou v současné době v karanténě desítky lidí. Podle hygieničky Poláčkové se virus do regionu dostává ze sousedních okresů a především ze zahraničí, odkud si ho přivážejí právě mladší generace. Od března, kdy se celé dění okolo této nemoci roztočilo, muselo až do dnešní doby do izolace 109 lidí s Covidem–19. Nikdo na něj v okrese nezemřel. Pouze jedna starší žena ho měla při úmrtí v těle. Příčinou smrti u ní ale bylo onkologické onemocnění.

Ohnisko mezi seniory

Jedno z velkých ohnisek zjistila hygiena v minulých dnech v domě seniorů Pohoda u Lesní brány mezi Dubím a Teplicemi. Covid tu v počátku zjistili u dvou lidí, ostatní v objektu museli do karantény. Od pondělí tu s testováním pomáhala armáda. Ve středu dopoledne neměla hygiena ještě všechny výsledky. Řada klientů ale byla po testování negativních. „Ještě dohledáváme. Pokud by ale byla situace nějak kritická, už bych to věděla,“ uvedla Poláčková.