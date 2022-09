Nové domy, obchody, mlýnské kolo a lávka. Znovuzrození Mlýnské začne příští rok

/VIZUALIZACE, VIDEO/ Do Mlýnské ulice v Teplicích se má vrátit symbolické mlýnské kolo, po desítkách let tam mají znovu stát domy. Propojku mezi Šanovem a centrem města čeká znovuzrození. A to už od příštího roku. Život tam chce vrátit místní developer Jaroslav Třešňák, který od firmy Simmex vloni koupil pozemky a odstranil z ulice ruinu sloužící jako doupě pro bezdomovce. Získali jsme video (je níže součástí článku), takže se můžete budoucí ulicí "projít" už nyní. Víme také, kdo to bude financovat.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mlýnská ulice, v režii soukromého investora (Jaroslav Třešňák, ve spolupráci s městem). | Foto: JTH - Jaroslav Třešňák

V případě nové výstavby chce příští rok začít s územním rozhodnutím, aby bylo co nejdříve povolení ke stavbě. „Na projektech v Teplicích děláme postupně. Dokončíme probíhající výstavbu domů na Nové Vsi a hned se vrhneme na Mlýnskou, kde je kus historie města,“ poznamenal Třešňák. Peníze by na to měla půjčit banka. Obnovená má být spojnice lázeňských částí a centra Teplic. „V ulici postavíme přes 300 bytů. Parkování pro nájemníky bude řešeno pod zemí, určitá část parkovišť zůstane i v úrovni komunikace. Byty budou v horních patrech, v přízemí počítáme s obchůdky a kavárničkami,“ nastínil plány Třešňák z vedení společnosti JTH. OBRAZEM: Mlýnská před a po. Jak to vypadalo a co vše odkryla demolice Architekti podle Třešňáka už překreslují vizuály do reálné podoby. Nosným prvkem celé zóny bude velké mlýnské kolo jako symbolika ulice. „V historickém kontextu se tam vrátí to slovo Mlýnská,“ poznamenal developer. Ulice byla po dlouhou dobu jedním z nejméně atraktivních míst v Teplicích. Špatné adrese před lety negativně napomohla demolice téměř všech budov situovaných při Letenském vrchu, k nedobrému jménu lokality přispěla i nedokončená stavba hotelu, která se stala útočištěm místních bezdomovců. Tak by měla ulice Mlýnská vypadat v budoucnosti Zdroj: MISE Teplice Určitou vizuální studii, jak by mohl obnovený život v ulici vypadat, představil vloni v červnu zastupitelům města architekt Petr Sedláček z ateliéru Mise Teplice. „Doufám, že tím bude obnoven život i mimo centrum města. Zároveň vznikne reprezentativní propojení dvou důležitých lázeňských oblastí,“ okomentoval prezentaci. Někteří bezdomovci žili v Mlýnské 20 let. Vyhazov z "pelechů" nesli těžce Na jednání zastupitelstva vysvětlil také smysl lávky nad ulicí. „Lávka by měla propojit dva parky – Havlíčkovy sady a Letnou. Už v minulosti tady podobný nápad byl a tady by to teď bylo možné zrealizovat,“ konstatoval. O lávce na „údolím“ Mlýnská kdysi hovořil předchůdce primátora Hynka Hanzy, Jaroslav Kubera. Ovšem s trochu jinou orientací. Propojení zohledňovalo prostory na Letné a Janáčkovy sady s botanickou zahradou.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu