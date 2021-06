Ve vizuálech do budoucna se například objevuje také lávka přes „kaňon“ Mlýnské. Vzniknout by zde mohly i terasové domy pro bydlení. V první fázi půjde k zemi letitý objekt, ve kterém jsou bezdomovci a dělají tu nepořádek.

„Na projektu pracujeme už půl roku. Cílem je proměnit tuto část Teplic na místo, kterým budou lidé procházet a spokojeně říkat, že jsou v lázeňském městě,“ uvedl v pondělí 14. června odpoledne na zasedání zastupitelů architekt Petr Sedláček.

Náměstek primátora Jiří Štábl chtěl vědět časovou vizi. Pídil se po termínech demolice a následné výstavby. „V tuto chvíli je to otázka finanční,“ podotkl Sedláček v zastoupení pana Třešňáka. Zároveň vyřkl domněnku, že by to mohlo být do konce letošních letních prázdnin pryč. To potvrdil také přímo Jaroslav Třešňák. "Koupil jsem, je to zatím na katastru, pak budeme jednat dál," sdělil v pondělí odpoledne Deníku.

Nikdy nefunkční obří budova z cihel a betonových panelů měla být původně ubytovnou pro zaměstnance lázní. Za socialismu se ale nedokončila, a tak několikapatrový průhledný skelet od té doby chátrá. Je to místo pro bezdomovce. Oto Kovanda z komunitního centra White Light Teplice vloni řekl, že se tu během roku vystřídá přibližně padesátka lidí různého věku z ulice. „Ne všichni jsou závislí na drogách. Pro některé to je prostě jen zvolený způsob života,“ zmínil.

V minulosti se v tomto objektu stalo několik smrtelných událostí. Žena propadla výtahovou šachtou, jeden z tamních bezdomovců nepřežil v noci mrazy. Záchranka tu zasahovala i u řady úrazů.