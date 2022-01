Zdroj: DeníkDo fotbalového nebe odešel Modlaňák, který stál za největším vzestupem klubu FK Teplice v jeho historii a s jehož jménem byl v posledních více jak 20 letech FK Teplice jednoznačně personifikován. František Hrdlička začátkem 90. let zachránil teplický fotbal před úpadkem a opětovně jej spojil s teplickou sklárnou, se kterou následně dokázal zrealizovat myšlenku rekonstrukce stadionu Na Stínadlech. Pod jeho vedením klub pravidelně nastupoval v evropských soutěžích UEFA. Už za jeho působení v teplickém klubu se hovořilo, že by mohlo v Modlanech vzniknout velké tréninkové centrum. Prostory na loukách pro to FK Teplice dodnes má.