Zdroj: DeníkVedení obce převezme v rámci Noci kostelů na konci května od církve symbolický klíč od dveří farní stavby. Kostel tím definitivně získá do svého majetku, a může ho tak z vlastních peněz, případně i dotací, začít opravovat.

„Bude to boj s památkáři. Ale věřím, že najdeme společnou cestu. Kostel opravu potřebuje, včetně opěrné zdi a fasády, což je naše priorita,“ uvedl místostarosta Petr Hubený.

Obec už společně s farností v minulosti uspořádala v kostele řadu akcí. Teď by to mělo být už zcela v režii Modlan. V rámci Noci kostelů by 28. května měla zahrát folková skupina Skok z Teplic.

Modlany usilovaly o církevní stavbu už delší dobu. Dohody s církví se letos konečně podařilo dotáhnout do konce, a kostel tak Modlanští převzali do obecního majetku. Podobně jako před časem sousední faru, kam obec po opravě nastěhuje úřad a knihovnu. Postupně se tím promění celé náměstíčko.

„Je dobře, že se obec udržuje. Jsem tu spokojený,“ hodnotí místní dění Václav Procházka, který má za sebou 70 let života v Modlanech.

Na přestavbu fary vedle kostela už existuje projekt. Rekonstrukce by měla stát 18 milionů korun. Práce by měly začít co nevidět, hotovo má být příští rok. „Máme udělaný projekt na přední část zahrady, kde by měla být taková odpočinková zóna s výsadbou, lavičkami a tak podobně. Chceme střed obce s kostelem budovat tak, aby to byla dominanta,“ popsal plány s farou starosta Lukáš Bartoň.Až bude hotová fara, chce se obec soustředit na bývalé kino. Tam by mělo vzniknout multifunkční centrum se sálem, případně restaurací.