Obec Modlany čeká Kulový blesk. Přede dveřmi starostovy kanceláře sice nejsou seřazeny různé páry bot, na stěně nevisí žádné kruhové schéma se jmény rodin ani tu nikdo nenabízí pravou brazilskou kávu. Přesto lze rošádu, jež se v Modlanech chystá, směle nazvat parafrází akce Rudolfa Hrušínského ze známé české komedie o hromadném přesunu lidí.

„Obecní úřad přestěhujeme do fary, z opuštěných kanceláří uděláme byty. Do bývalého kina přesuneme naše zájmové spolky,“ naznačil, co se během dvou let chystá v Modlanech, starosta Lukáš Bartoň.

Centrum obce projde výraznou přeměnou. Do nového se oblékne místní fara, kterou využije pro své účely obecní úřad. „V přízemí bude podatelna a ekonomka, v druhé části knihovna. V horních patrech by měla být velká zasedací místnost a dvě kanceláře,“ upřesnil starosta s tím, že práce na rekonstrukci začnou ještě letos. Úředníci by se sem mohli stěhovat v příštím roce. V zadní části fary ještě vyroste přístavba, která bude sloužit jako sociální zařízení pro návštěvníky kostela. „Na záchodech budeme používat dešťovou vodu z nádrže,“ nastínil starosta využití obnovitelného zdroje.

Z původního nedalekého obecního úřadu budou byty. „Vzniknou tam dvě bytové jednotky, koncipovány budou jako startovací malometrážní,“ zmínil k dalšímu projektu místostarosta Modlan Petr Hubený. Na tuto akci chce obec využít státní dotaci.

Cílem všech těchto investic je zvelebení centra obce, přičemž středobodem bude právě fara. Ve vedlejším parku přibude dětské hřiště. „Máme rozjednanou i výpůjčku pozemku před kostelem, kde bychom chtěli udělat další malý parčík, a chceme podpořit také opravu fasády kostela,“ poznamenal starosta Lukáš Bartoň.

Součástí výrazné přeměny centra Modlan je plán na využití bývalého kina. Připravuje se projekt na rekonstrukci, který by měl být hotový v polovině letošního roku.

„Pak proběhne klasické kolečko – stavební povolení, výběrové řízení a další potřebné papírování. Když to půjde dobře, začít by se mohlo v roce 2021,“ uvažoval Bartoň. V opraveném objektu vznikne multifunkční prostor pro kulturu a sport. Bude tam malá tělocvična pro fotbalisty, hasiče a třeba i pro potřeby školky. Dole zůstane restaurace a v horním podlaží budou místnosti, které poslouží jako klubovny pro zájmové skupiny a spolky Modlanska.

Kromě těchto akcí, jejichž konečná cena vzejde až z projektů, budou v Modlanech investovat také do hasičů. V rozpočtu si vyčlenili pro letošní rok částku 13 milionů korun, za které chtějí postavit novou hasičárnu. Vyrůst by měla na zelené louce směrem ke Kateřině.

Obec Modlany leží na silnici vedoucí od Sometu z Teplic na Roudníky. Podle posledního sčítání v ní žije 1100 obyvatel.