/FOTO/ Archeologové v Modlanech pomalu končí s průzkumem prostoru pod budoucí hasičárnou, odvážejí si řadu unikátních nálezů

Z archeologického průzkumu v Modlanech, v místech, kde vyroste nová obecní hasičárna. Aleš Káčerik, vedoucí Archeo Sever. | Foto: Deník / Petr Málek

Duch malého dítěte by mohl v budoucnu s trochou nadsázky „strašit“ hasiče v Modlanech. Hrob s dětskými ostatky totiž našli archeologové pod zemí v místech, kde obec staví novou požární zbrojnici pro svůj hasičský sbor. „Je to poměrně unikátní nález. Tělo leželo 40 cm pod zemí, uložené bylo ve skrčené poloze na pravém boku. To, že se jedná o nedospělého jedince, naznačuje délka dochovaných stehenních kostí,“ uvedl Aleš Káčerik z neziskové organizace Archeo Sever, která na místě záchranný průzkum před stavbou hasičárny prováděla.